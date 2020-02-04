你在国外保胜利 我在国内保安全 

人民网布卡武2月4日电（姜宣、王玺、马静） 自国内新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，全国上下同舟共济、众志成城，共同抗击疫魔，身处万里之外的中国第23批赴刚果（金）维和官兵对国内的亲人朋友更是十分牵挂，他们与亲人之间用一条条跨洋信息互相勉励互相温暖。

四级军士长马静母亲在短信里告慰他说，你是军人，维和是你的使命，在那边好好干，照顾好自己，不要幸负党对你的培养。现在出现了疫情，奋战在一线的钟院士和一大批医护人员，他们没日没夜的工作，是全国人民的救星，我们听从钟老的忠告，待在家里就是抗战疫情，做好防护，隔离，不串门，不走亲，不给国家添乱。全国上下万众一心，我们一定能打败病魔。儿子你放心，家里一切都好，我会照顾好小宝，你在国外安安心心工作，为国争光，我们等你胜利归来。

马静回复母亲说，妈妈您辛苦了，面对当前国内严重疫情，我很担心您和家里，从小到大，您对我的悉心培养和教导，付出了您一生的心血，我都记在心里。儿行千里母担忧，自从参加维和任务，每次视频您都再三嘱咐我，在外多注意安全，照顾好自己，您说我为国出征，坚守战位，家里您替我照顾好，鼓励我好好工作。现在疫情肆虐，我为疫情做不了什么，您要做好一切防护措施，齐心协力抗病毒，我们对祖国有信心，必能打赢疫情狙击战！

下士杨利川向在四川老家的父母叮嘱道，“爸妈，在这么艰难的时候，我身在万里之外不能给予你们照顾，儿子希望你们照顾好自己，出门一定要做好防护准备，一切听从政府的安排，不要随意出门走亲访友。你们要相信国家和一线的医疗专家，我们一定能够打赢这场疫情战。”

“老婆，现在疫情这么严重，你不光要照顾一家老小，还要每天在医院加班，我却不能陪在你身边为你分担。你在医院一定要照顾好自己，现在天气很冷，你要多穿点衣服，多喝热水，按时吃饭。”四级军士长李小均密切关注国内疫情情况，每天都要给医院的妻子视频，叮嘱她照顾好自己。

中士张杨：亲爱的爸、妈今年春节，儿子离你们很远很远，我非常想念你们，当前疫情在国外肆虐，一线医务人员和海内外同胞齐心协力共度难关，你们要多关注政府和医院的叮嘱，做好自我防护，减少外出，勤洗手，你们在家不外出，就是在为疫情做贡献，希望你们一切安好。

“老婆，你辛苦了！你怀有身孕，这本是老公每天细心照料的时候，而我却因为任务来到刚果（金）执行任务。现在又爆发疫情，你在家一定要注意安全，做好防护，保护好自己和我们的宝宝，不要出去走动，相信我们的国家一定有办法战胜这次疫情，很快就能够解除危机。”上士黄淼林在每天施工回来第一时间都会联系妻子。

“儿子，你在家里要听妈妈的话，不要自己跑出去，现在外面很危险。你就乖乖的在家里让妈妈陪你看动画片。医院的叔叔阿姨已经在努力的想办法，外面很快就会安全了。那个时候你才可以出去知道吗？等爸爸回来带你去你最喜欢的游乐场，你要不乖爸爸回来就不带你出去了，所以你要乖乖听妈妈话！”三级军士长李俊辉在跟妻子通话得知儿子天天闹着要出去，他开始耐心的安慰儿子。

支援中队队长桂超在家书中这样写道，我走出国门四月有余，一切安好、勿念！提笔此信、身在异国，心念家国。“新冠病毒”来袭，海外执行任务的我甚是担忧，每天工作之余都在密切关注国内疫情。从媒体报道上看到了习总书记针对疫情防控工作亲自指挥、亲自部署，84岁高龄的钟南山院士除夕前日挺身逆行武汉，军地医疗机构驰援疫区争先恐后，党员干部冲锋在前，全国人民团结一心，全军将士闻令而动，让我看到了祖国的大国力量、大国担当、大国作为、大国风范，让我们这些在海外执行维和任务的官兵放心后院，安心战位。除夕前日，我们当着联合国官员的面齐唱《歌唱祖国》，是我平生第一次唱出了自豪感，也许是身在异国、也许是疫情当头，总之相比我所处的异国，我们的国人是幸福的！！！我坚信：勤劳勇敢的中国人民定能将侵犯之敌“新冠病毒”斩灭！你们在家一定要按照政府相关部门的要求，落实好防控疫情措施，不出门（外出采购必要的食品，戴口罩快去快回）、不串门、不信谣、不传谣、打肥皂勤洗手、发现自身和身边的疫情苗头及时报告。爸、妈、妻，我们可都是共产党员，一定要服从党的领导，在这种大是大非面前要有正能量的定力，带头作用要突显。就如妻所言：您说您要是医务工作者您也会挺身逆行武汉，这让我感到很欣慰！你们要劝解防控疫情意识不强的亲朋好友，让他们强化自我防控、不能给国家添乱！祝愿国人安康！

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