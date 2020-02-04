驻加纳大使就新型冠状病毒感染的肺炎疫情与加纳政府高层进行交流

人民网阿克拉2月3日电（姜宣、侯瑞） 近日，我驻加纳大使王世廷分别会见了加纳总统阿库福—阿多、副总统巴武米亚、总统办公厅主任奥塞—奥佩瑞、外长博奇韦等主要政府官员，向其介绍新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，中国政府采取的果断有力措施及其积极效果，表示中国政府正在调动一切资源，动员全国力量，采取严格举措来防控疫情，中方有信心、有决心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。王世廷具体介绍了中国政府采取的一系列防控举措，包括对在华外国人的安全和健康保护措施，以及对加纳公民和留学生的保障举措及协助情况。

阿多请王世廷大使转达对习近平主席的亲切问候，表示对中国政府在习近平主席的领导下采取的非凡抗疫举措表示钦佩，认为举措公开透明、高效有力，表示加纳坚定支持中国抗疫努力。阿多表示，自己注意到世界卫生组织总干事谭德塞对中国政府防控工作的高度评价，相信在习近平主席领导下，中国政府和人民一定能战胜疫情。其他高官也分别表达了对中国政府和人民的慰问与支持，表示对中方最终战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情充满信心。

1日，王世廷还分别紧急约见加纳外交和地区一体化部副部长查尔斯、卫生部副部长阿列克斯和总司长门萨，介绍了中国最新抗疫情况及世界卫生组织对中国防控工作的高度评价，世卫组织认为中国为世界疫情处理树立了标杆，不建议对中国实施旅行、贸易限制措施，不建议外国撤侨。

王世廷指出，美国无视世界卫生组织建议，采取对中国公民及货物往来限制措施，并率先撤离外交人员和建议其公民离境，不断在国际社会制造恐慌，带了一个很不好的头。王世廷赞赏加方采取的专业防控举措，表示中方将积极保障加纳在华公民和留学生安全与生活，中方愿与加方继续保持密切沟通，共同妥善应对疫情挑战。

副外长查尔斯、卫生部副部长阿列克斯和总司长门萨均感谢驻加使馆的及时通报，赞赏中国政府在应对疫情问题上采取的坚决果断举措，以及公开透明和负责任态度，表示愿与中方加强沟通协调，共同维护地区和国际卫生安全。

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