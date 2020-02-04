土总统说土已开始对叙政府军展开“报复性”打击 

新华社伊斯坦布尔2月3日电（记者王峰）土耳其总统埃尔多安3日说，土耳其已开始对叙利亚北部伊德利卜省的叙利亚政府军展开“报复性”军事打击。

此前，土耳其国防部3日发表声明称，叙利亚政府军在叙北部伊德利卜地区发动猛烈炮击，造成驻扎在当地的4名土耳其士兵丧生、9人受伤。随后，埃尔多安对媒体发表讲话说，叙军炮击已造成土方士兵牺牲，土方不可能“保持沉默”。

埃尔多安说，土耳其炮兵部队和空军部队已采取军事行动，针对土方已明确的约40个叙军驻扎点进行了打击，造成了约30至35名叙军人员死伤，“我们将继续展开军事行动以确保我们国家和在伊德利卜地区我方人员的安全”。他同时强调，土耳其的行动目标是叙利亚，而非俄罗斯。

叙利亚伊德利卜省与土耳其接壤，是叙反对派武装和极端组织在叙境内控制的最后一块主要地盘。叙政府军一直希望收复这一地区。2018年9月，俄罗斯总统普京和土耳其总统埃尔多安在索契会晤，双方决定在伊德利卜省的叙政府军与反对派武装之间建立纵深为15公里至20公里的非军事区，并把“征服阵线”等极端组织赶出这一地区。

2019年12月底，土方宣布派出代表团前往莫斯科，与俄方商讨在伊德利卜实施新的停火协议。但此后冲突各方仍有交火。

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