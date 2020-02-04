驻巴基斯坦大使姚敬向当地媒体介绍中国防控疫情举措

人民网伊斯兰堡2月3日电（记者 丁雪真）3日，巴基斯坦国家健康服务、管理和协调部就新型冠状病毒感染的肺炎防控工作召开新闻发布会。巴基斯坦总理国家健康服务、管理和协调事务特别助理扎法尔·米尔扎主持发布会，驻巴基斯坦大使姚敬受邀出席。

姚敬介绍了中国政府为防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情采取的举措。姚敬表示，中国政府已经构建以武汉及湖北为重点，从中央到地方，全方位多层次防控体系。目前各方面工作公开透明，正科学有序推进。疫情爆发以来，中方本着高度负责的态度，积极主动开展国际合作，第一时间向世界卫生组织通报疫情以及分享技术信息。中方愿意与包括巴基斯坦在内的国际社会加强沟通协调，共同维护地区和国际卫生安全。

姚敬说，中巴是“铁哥们”，有互帮互助的优良传统。此次在中国人民遇到困难的时刻，巴方倾力向中方施以援手，再次凸显两国之间的深厚友谊。巴方在武汉有近千公民，巴基斯坦政府表示无意将他们仓促撤出，这充分体现了对中国政府的信任。中方将继续保障在华巴籍公民的安全和健康，向他们提供一切必要帮助。

米尔扎表示，疫情发生以来，中国政府采取的有力防控措施得到了国际社会的普遍赞赏。在此困难时刻，巴基斯坦政府和人民坚定地与中国人民站在一起。巴方坚定支持中方防控新型冠状病毒疫情的努力，愿为中方抗击疫情提供一切帮助。巴方感谢中方像关心本国公民一样照顾巴方在华人员，相信中国完全有能力保障好在华外国公民的安全与健康。截至目前，巴基斯坦国内经检测没有发现一例确诊病例，也不会自中国撤侨。

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