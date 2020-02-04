德国数字经济发展机遇与挑战并存

德国信息技术、电信和新媒体协会近日称，到2020年底，德国数字经济销售额预计将达到1722亿欧元，较2019年增长1.5%；相关从业人数比2019年增加3.9万人。

近年来，德国数字经济持续增长。从2016年开始，数字经济已累计为德国增加约20万个就业岗位，是德国创造新增就业岗位最多的行业之一。去年，德国数字经济销售额实现了2%的增幅，新增就业人数也达到4.2万人。德国信息技术、电信和新媒体协会主席阿希姆·贝格表示，数字经济的稳定增长正是德国经济、政府和社会数字化程度不断加深的重要表现，数字经济成为当前不稳定环境中经济增长的稳定器。

尽管如此，德国在数字经济领域的发展与美国、中国、新加坡等国相比依然处于落后地位，发展仍然面临人才缺失、基础设施滞后等诸多挑战。

德国信息技术、电信和新媒体协会的一项最新调查结果显示，2019年德国共有12.4万个信息技术专家位置空缺，该数字与2018年的8.2万个相比大幅增加。贝格认为，这将对德国数字经济甚至整体经济的发展产生严重影响，他呼吁进一步引进外国专业人才。

基础设施不足也成为制约德国数字经济发展的一大障碍。根据经济合作与发展组织的数据，截至2017年底，德国只有2%的互联网用户使用光纤网络，不到经合组织成员平均值的1/10，互联网平均上传和下载的速度仅达到经合组织成员的平均值。而在5G的部署上，欧洲整体上明显落后于亚洲和北美地区。

德国信息技术、电信和新媒体协会认为，德国需要积极应对数字经济发展的挑战，应加强数字化教育，提供一流基础设施，并在政策上平衡个人数据的严格保护与开放使用。

（本报柏林2月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 17 版）

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