人民网>>国际

德国数字经济发展机遇与挑战并存

本报驻德国记者  花  放

2020年02月04日05:17  来源：人民网－人民日报
 

　　德国信息技术、电信和新媒体协会近日称，到2020年底，德国数字经济销售额预计将达到1722亿欧元，较2019年增长1.5%；相关从业人数比2019年增加3.9万人。

　　近年来，德国数字经济持续增长。从2016年开始，数字经济已累计为德国增加约20万个就业岗位，是德国创造新增就业岗位最多的行业之一。去年，德国数字经济销售额实现了2%的增幅，新增就业人数也达到4.2万人。德国信息技术、电信和新媒体协会主席阿希姆·贝格表示，数字经济的稳定增长正是德国经济、政府和社会数字化程度不断加深的重要表现，数字经济成为当前不稳定环境中经济增长的稳定器。

　　尽管如此，德国在数字经济领域的发展与美国、中国、新加坡等国相比依然处于落后地位，发展仍然面临人才缺失、基础设施滞后等诸多挑战。

　　德国信息技术、电信和新媒体协会的一项最新调查结果显示，2019年德国共有12.4万个信息技术专家位置空缺，该数字与2018年的8.2万个相比大幅增加。贝格认为，这将对德国数字经济甚至整体经济的发展产生严重影响，他呼吁进一步引进外国专业人才。

　　基础设施不足也成为制约德国数字经济发展的一大障碍。根据经济合作与发展组织的数据，截至2017年底，德国只有2%的互联网用户使用光纤网络，不到经合组织成员平均值的1/10，互联网平均上传和下载的速度仅达到经合组织成员的平均值。而在5G的部署上，欧洲整体上明显落后于亚洲和北美地区。

　　德国信息技术、电信和新媒体协会认为，德国需要积极应对数字经济发展的挑战，应加强数字化教育，提供一流基础设施，并在政策上平衡个人数据的严格保护与开放使用。

　　（本报柏林2月3日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月04日 17 版）
(责编：曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved