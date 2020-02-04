中非共和国内部武装冲突不断

近一段时间，中非共和国的武装冲突不断加剧。中非共和国武装组织“中非复兴人民阵线”和“中非解放者正义运动”近日在该国中东部城市布里亚发生冲突，造成约50人死亡。此前，双方还曾在该国东北部城市比劳一带爆发冲突，造成至少14人死亡、20多人受伤。目前，当地政府和联合国中非共和国多层面综合稳定团（中非稳定团）已召集冲突双方谈判，以稳定局势。

“中非复兴人民阵线”和“中非解放者正义运动”自去年7月以来一直处于对抗状态。目前，中非共和国2/3以上的土地掌握在各武装组织手中，这些武装组织经常因争夺资源产生矛盾和冲突。在国际社会斡旋下，中非共和国政府于去年2月和14个武装组织正式签署和平协议，被视为结束该国数十年暴力冲突的希望。然而，持续不断的武装冲突令该国的和平进程再度蒙上阴影。

今年1月31日，联合国安理会延长了对中非共和国的武器禁运，同时也延长了协助相关制裁委员会专家小组的任期。根据决议，针对中非共和国和平与稳定的破坏者，国际社会的制裁措施将延长半年，至2020年7月31日。所有联合国成员国应继续避免向中非共和国提供、售卖或转运武器和相关设备；避免为该国提供有关的技术、资金和培训等援助。

中非共和国被联合国确定为“世界上人道主义工作环境最危险的国家之一”。2019年，该国发生306起直接影响人道主义人员或财产安全的事件，遭受持续伤害的人员数量比2018年几乎翻了一番。联合国自2014年起部署了中非稳定团，目前有近1.3万人在当地开展恢复国家安全稳定及保护平民生命安全的工作。

长年战乱和贫困使中非共和国面临着严重的人道主义危机。在2019年人类发展指数中，该国在189个国家和地区中排名第188位，有75%的人口生活在贫困线以下。鉴于持续不断的冲突和自然灾害，中非需要接受人道主义援助的人数从2018年的240万人增加到2019年的290万人。

联合国秘书长中非共和国问题特别代表恩迪亚耶表示，中非共和国在控制和避免冲突方面取得了一些进展，但是针对平民的袭击、暴力以及绑架等行为仍然时有发生。此外，该国面临的安全挑战还包括牧民与农耕社区因争夺土地资源而引发的矛盾、强征，以及与和平进程相关的立法进展缓慢等。今年中非共和国即将迎来总统大选，有可能成为地区不安定的新因素。

（本报约翰内斯堡2月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 17 版）

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