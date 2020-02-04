“世纪协议”缘何成为“世纪耳光”（国际视点）

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备受争议的美国“中东和平新计划”一经推出就引起轩然大波，遭到国际社会的普遍抵制。舆论认为，这份由美国主导的所谓“世纪协议”注定难以执行。中东和平计划应是全方位的，应考虑各方关切，而不是顾此失彼。

连日来，美国政府公布的“中东和平新计划”，即所谓“世纪协议”，接连遭遇多方抵制。巴勒斯坦方面明确拒绝“中东和平新计划”全部内容；阿拉伯国家联盟（阿盟）宣布拒绝接受“中东和平新计划”；联合国重申支持用“两国方案”解决巴以问题立场……许多国家和国际组织也表示反对“中东和平新计划”、支持“两国方案”，凸显该协议在国际上不得人心。

有分析指出，美国的“中东和平新计划”罔顾巴勒斯坦利益，明显偏袒一方，破坏了涉及巴勒斯坦的多项联合国决议，不但不能解决巴以问题，反而会给中东和平进程带来更多不稳定因素。

巴勒斯坦——

拒绝接受这一方案全部内容，将断绝与美以的“一切关系”

“中东和平新计划”是继去年6月公布的“世纪协议”经济部分方案后的政治部分方案。与经济方案一样，这次的政治方案也未经巴勒斯坦方面参与讨论。根据美方日前公布的部分内容，该协议承认耶路撒冷为以色列“不可分割的首都”，巴勒斯坦国未来将在东耶路撒冷部分地区建立首都。协议承认以色列在约旦河西岸犹太人定居点的主权，尽管其计划扩大巴勒斯坦控制领土，但要求巴勒斯坦实现“非军事化”。协议要求以色列在未来4年停止扩建定居点，并在此期间与巴方展开谈判。美方称，“中东和平新计划”为巴以双方提供了“双赢”的机会，是一个“现实的两国解决方案”，认为这可能是巴勒斯坦方面“最后一个机会”。

巴勒斯坦方面明确拒绝“中东和平新计划”全部内容。巴总统阿巴斯批评美国偏袒以色列，称这一方案是“阴谋”，所谓“世纪协议”是“世纪耳光”。2月1日，阿巴斯在埃及首都开罗表示，巴方拒绝接受这一方案，并将断绝与以色列和美国的“一切关系”。

在方案公布当天，成千上万的巴勒斯坦人走上街头抗议，他们高举写有“巴勒斯坦是非卖品”的横幅，与以色列军队发生冲突，导致10多人受伤。实际控制加沙地带的伊斯兰抵抗运动（哈马斯）则向以色列南部发射了几百枚火箭弹。

多方重申——

国际社会普遍支持的“两国方案”才是解决巴以问题的正确出路

对于这一所谓的“世纪协议”，国际社会发出强烈反对声音。联合国表示将继续支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权的巴勒斯坦国的“两国方案”。联合国中东和平进程特别协调员姆拉德诺夫表示，“中东和平新计划”符合以色列为谈判制定的每条红线，但距离解决巴勒斯坦人所关切的问题却很远。

2月1日，在开罗举行的阿盟外长紧急会议宣布，拒绝接受美国政府提出的“中东和平新计划”，支持巴勒斯坦合法权利。阿盟会后发表公报强调应以“两国方案”作为巴以和平进程基础，坚持和平才是解决冲突的选择。

中国外交部发言人华春莹表示，中方一贯认为，联合国有关决议和“两国方案”“土地换和平”原则等国际共识构成了解决巴勒斯坦问题的基础，应当得到遵守。任何有关巴勒斯坦问题的解决方案，应该倾听主要当事方特别是巴勒斯坦方面的看法和主张，应该通过平等对话和谈判达成协议，应该有利于推动巴勒斯坦问题早日实现全面、公正、持久解决。

埃及外交部发表声明说，埃及敦促巴勒斯坦和以色列展开对话，就美国提出的方案提出各自主张，以达成最后的和解协议，实现双方持久和平。

伊朗外交部发言人穆萨维发表声明说，美国所谓的“世纪协议”是对巴勒斯坦人民的“世纪背叛”，将注定失败。伊斯兰国家应共同抵制这份“耻辱协议”。

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利发表声明说，欧盟愿为恢复实质性谈判而努力，并敦促巴以双方通过政策和行动来表明对“两国方案”的真诚承诺，“这是结束冲突的唯一现实方法”。

法国外交部发言人发表公报说，法国仍坚持解决巴以问题的“两国方案”，因为这符合国际法和现有国际规则，将为中东地区带来公正长久的和平。

德国外长马斯在声明中说，只有双方都接受、通过谈判达成的两国解决方案，才能实现巴以之间的持久和平。

国际舆论——

“中东和平新计划”有失公允，违反了国际法

国际舆论普遍认为，以促进地区“和平与繁荣”为名的“中东和平新计划”，无视联合国安理会关于巴以问题的相关决议。这一方案有失公允，不能解决巴以问题，不会给中东地区带来和平，反而会加剧地区矛盾。

埃及开罗大学政治学教授哈桑对本报记者表示，美国的“中东和平新计划”破坏了涉及巴勒斯坦的多项联合国决议，完全不顾及巴勒斯坦人民的合法权利，在极为敏感的诸如耶路撒冷、犹太人定居点、领土和边界划分等问题上，站在偏袒以色列的立场。哈桑说，耶路撒冷关乎阿拉伯人的宗教情感，巴勒斯坦希望恢复1967年边界，现在协议的内容与巴方这一立场背道而驰。

分析认为，所谓的“世纪协议”推出的时机，更多的是服务于美以两国国内政治需求。美国大西洋理事会中东项目负责人威廉·韦克斯勒认为，这一方案选择的时机表明它并非实现巴以和平的“有诚意的努力”，更多的是美以两国领导人为应对各自面临的法律与选举挑战。

美国参议员克里斯·范霍伦表示，这一方案是将巴勒斯坦人排除在外的“反和平计划”。“在没有冲突一方参与的情况下声称推进和平是一个外交骗局，破坏了巴以两国达成解决方案的真正机会。”

美国大西洋理事会高级研究员卡米尔·阿比特表示，这一方案可能导致的最坏情况是，在巴勒斯坦领土上引发广泛的暴力，以色列可能迅速采取行动吞并约旦河西岸部分地区，地区安全局势进一步恶化。

卡塔尔半岛电视台政治评论员马尔万·比沙拉表示，“世纪协议”将导致巴以双方冲突加剧，“它剥夺了巴勒斯坦人参加谈判的权利，剥夺了他们的土地、自由和尊严”。美国对巴勒斯坦人的傲慢态度将招致不良后果。

中东媒体普遍认为，这份由美国主导、完全偏袒一方的“世纪协议”违反了国际法，注定要失败。

（本报华盛顿、开罗2月3日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月04日 17 版）

(责编：曹昆)