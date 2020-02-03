驻清迈总领馆公开信：中国有信心有能力尽早战胜疫情

2月3日，中国驻清迈总领馆针对泰北人民发表公开信，相信在中国有信心、有能力尽早战胜疫情。全文如下：

当前，防控新型冠状病毒肺炎疫情是中国政府和人民最重要的任务。面对严峻复杂的疫情形势，习近平主席亲自部署疫情防控工作。中国政府坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，采取了坚强有力的措施，动员全国力量抗击疫情，这些措施远超《国际卫生条例》的要求。

传染性疾病是国际社会面临的共同挑战。日前，世界卫生组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。世卫组织总干事谭德塞在记者会上强调，做出这一发布的主要原因是疫情还在发展，需要做更多研究，特别是卫生系统脆弱的国家需要加强疫情应对。世卫组织明确不赞成甚至反对对中国采取任何旅行或贸易限制。谭德塞总干事就中国发现病毒的速度、及时透明地分享信息、及时有效地采取措施、明显减缓疾病向其他国家传播等表示赞赏。

疫情爆发以来，中国驻清迈总领馆与泰北地区相关政府部门建立了工作协调机制，并积极向在泰北涉疫情的中国公民提供领事保护与协助。近来，泰北各界人士以不同方式对中国抗击疫情予以支持，我们深表感谢。这再次体现了中泰两国人民“亲如一家”，患难与共的深厚情谊。

相信在中国全国人民众志成城地共同努力下，在泰国在内各国的理解与帮助下，我们有信心、有能力尽早战胜疫情，共同维护地区和全球公共卫生安全。

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