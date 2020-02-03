外交部：希望国际社会理性、冷静认识新型冠状病毒感染的肺炎疫情

人民网北京2月3日电 据外交部网站消息，外交部华春莹今日主持例行记者会。

记者会实录如下：

问：近日，个别国家相继宣布对中国公民入境采取限制措施，其中美国将赴华旅行风险级别提升到最高级别，并从2月2日起临时禁止过去14天内曾赴华旅行的所有外国人员入境。对此，中方有何评论？

答：疫情发生以来，中国政府一直本着对人民健康高度负责的态度，采取了最全面、最严格的防控举措，很多举措远超出《国际卫生条例》要求，被世界卫生组织总干事称赞为“设立了应对疫情的新标杆”。世卫组织总干事谭德塞明确表示，宣布新型冠状病毒疫情为“国际关注的公共卫生突发事件”的原因，并非是对中国投下“不信任票”，与之相反，世卫组织对中国控制疫情的能力怀有信心，没有理由采取不必要的国际旅行限制措施。

针对有关疫情，绝大多数国家对中方抗击疫情举措表示赞赏和支持，对近期中国公民入境采取或加强检疫防疫等措施，对此我们表示理解和尊重。与此同时，也有一些国家，特别是美国对中国疫情作出过激反应，采取过度应对措施，显然与世卫组织建议背道而驰。

美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出其领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。就连美国媒体和专家都对美政府措施表达了质疑，表示“美政府对华采取的限制措施恰恰是世卫组织反对的，美方正在从过分自信转变到恐慌和过分应对。禁止过去14天内曾赴华旅行外国人入境等措施也有侵犯公民权力的嫌疑，而且并不能真正降低病毒扩散的风险”。实际上，根据美国疾病控制与预防中心近日报告，美国2019-2020年流感季已经导致1900万人感染，至少1万人死亡。截至2月2日，中国确诊感染新型冠状病毒肺炎17205例，死亡361人，治愈475例。美国国内仅11例确诊。这些数字对比发人深思。我注意到，加拿大卫生部长明确表示，加拿大不会跟随美国限制中国人以及去过中国的外国人入境，认为禁止入境的做法没有依据，也不合理。这与美方的行为形成鲜明对比。

我们希望有关国家理性、冷静、科学判断和应对。中方愿继续本着公开透明和高度负责任态度，与世界卫生组织和国际社会加强合作。我们也有信心、有能力，尽快打赢这场战役。

问：加拿大政府表示，加拿大一架飞机正在越南等候中方批复的落地许可，以便飞赴中国武汉接回本国公民。请问中方何时批准加方申请？

答：中方高度重视保护在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。对于撤离本国在武汉公民的国家，中方根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，做出相应安排并为此提供必要协助和便利。有关国家都对中方表示感谢。

据我了解，中加就有关事宜保持沟通。

问：截至目前，多少国家已经向中国提供了人道主义援助？哪些国家正准备向中方提供援助？现在中国最需要的物资是什么？

答：疫情发生以来，一些国家通过不同方式向中方表达了抗击疫情的理解和支持。截至2月2日中午，韩国、日本、英国、法国、土耳其、巴基斯坦、哈萨克斯坦、匈牙利、伊朗、白俄罗斯、印度尼西亚等11国和联合国儿基会向中方捐助的疫情防控物资已运抵中国。此外，一些国家各界友好人士也纷纷主动通过各种方式对中国抗击疫情表示支持。患难见真情，在此一并向他们表示感谢！

我们现在最急需的是防疫医疗物资，如医用口罩、防护服、护目镜等。

问：台湾方面抱怨称，意大利基于世卫组织坚持台湾是中国的一部分，将台湾地区列入新型冠状病毒肺炎疫情“高危地区”，禁止台湾方面往来意大利的航班。中国是否会要求世卫组织将中国同台湾地区“区分”，以便台湾航班不受意方禁令的影响？

答：台湾同胞是我们的骨肉同胞，在海外的台湾同胞如果遇到困难，我们愿提供大力协助。同时，WHO是由主权国家组成的联合国专门机构，台湾参与WHO等国际组织活动，必须在一个中国原则下通过两岸协商作出安排。

台湾地区能够及时获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息，台湾地区发生的突发公共卫生事件信息也能够及时向世卫组织通报。这些安排都确保了无论是岛内还是国际上发生突发公共卫生事件，台湾地区均可及时有效应对。

问：中国是否在同有关国家协商不要对中国公民入境采取限制？对于限制中国公民入境的国家，中方是否感到失望？

答：中方出于对本国公民生命安全和身体健康的高度重视，采取了最严格、最全面的防控措施，远远超过世界卫生组织建议和《国际卫生条例》的要求。世界卫生组织总干事谭德塞明确表示，世卫组织发布新型冠状病毒感染的肺炎疫情为国际关注的突发公共卫生事件，主要目的是为卫生体系脆弱、公共卫生能力不足的国家提供必要国际援助。世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行禁令，并且多次表示中国采取的举措坚定有力，对中方战胜疫情始终充满信心，当前形势下应保持镇定，没有必要过度反应。绝大多数国家听取世卫组织建议，采取了合理的防疫措施，我们对此表示理解。

但令人遗憾的是，恰恰是美国等一些防疫能力强大、防疫设施先进的发达国家率先采取了过度的限制措施，这与世卫组织的建议相违背。

我们希望有关国家客观、理性看待疫情及中方防控工作，按照《国际卫生条例》有关规定及世卫组织提出的专业、权威建议，采取适当举措，避免对国际旅行形成不必要干扰。

问：昨日，巴基斯坦方面表示，不会从中国湖北撤回本国公民。并表示中国有更好的医疗设施应对疫情。请问是否有其他国家通过外交渠道表达了和巴方相近的观点？

答：的确，巴基斯坦总理和外长都表示，高度赞赏并坚定支持中方抗击疫情的努力，感谢中方为巴在华公民提供帮助，相信中方能够充分发挥制度优势战胜疫情，巴基斯坦人民坚定地与兄弟的中国人民站在一起。

还有很多国家像巴基斯坦一样，对中国抗击疫情表达了充分的信心和信任，我们对此表示感谢。我们有信心也有能力尽快战胜疫情，保障好这些国家在华公民的生命安全和身体健康。

问：今年，习近平主席访问日本的计划是否会受疫情影响改期？

答：我们一直同日方保持密切沟通。中日双方应继续共同努力，为顺利推进下阶段重大外交议程积极做好各方面准备工作。

问：你能否介绍发生在湖南H5N1禽流感的情况？

答：农业农村部已就此发布消息，请上网查阅。

问：美方仍称中方拒绝美方提供的帮助，这是否属实？

答：疫情发生以来，一些国家通过不同方式向中方抗击疫情提供支持和援助，我们对此表示感谢。

但据我所知，美国政府迄未向中方提供任何实质性帮助。相反，美国第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出要撤出部分使馆人员，第一个在世卫组织明确表示不建议甚至反对对华采取旅行和贸易限制措施后，反其道而行之，宣布采取全面禁止中国公民入境举措，制造和散播恐慌情绪。

全球化时代，各国命运紧密相连。面对公共卫生危机，各国应当携手应对、共克时艰，而不是以邻为壑，更不应乘人之危。

中方本着公开、透明和负责任的态度同世界卫生组织和国际社会加强合作。自1月3日起，共30次向美方通报疫情信息和防控措施。两国疾控中心就疫情相关情况多次进行沟通。1月29日，中国卫健委通过官方渠道答复美方，欢迎美国加入世卫组织联合专家组。当天美方即回复表示感谢。1月31日，美方通过官方渠道告中国卫健委，美方已联系世卫组织总部，并向世卫组织提交了希望加入世卫组织联合专家组的美国专家名单。

中方将继续与世卫组织以及包括美国在内的有关国家加强合作，维护各国公民生命安全和身体健康。

问：中国是否将从其他国家撤离更多本国公民，特别来自湖北武汉的中国公民？

答：近期，受疫情影响，一些出境旅游的湖北特别是武汉公民在海外遇到一些实际困难。中国政府高度重视，对滞留海外的湖北特别是武汉公民回国问题作出妥善安排，充分体现了中国政府始终把人民群众的冷暖安危放在心头，始终坚持以人为本的执政理念。

外交部迅即行动，在短短两天时间里，顺利协调安排4架次民航包机将自愿回国的399名中国公民接回武汉，再次展现了中国速度和中国情怀。我们将继续密切跟踪形势发展，采取必要措施帮助滞留海外的中国公民特别是湖北武汉公民。如在海外的中国公民遇到这方面的困难和问题，可以拨打外交部全球领事保护与服务应急热线12308。

问：近日，一些国家出现了针对中国疫情的恐慌、甚至侮辱性、歧视性的言论。中方对此有何回应？

答：病毒无情人有情。面对这场突如其来的疫情，连日来，很多国家政府官员和各界人士都对中国抗击疫情表达了同情、信任和支持，有很多话、很多行动都令我们十分感动，对此，我们都会铭记在心。

我们也注意到，近日在个别国家、个别媒体出现了极个别极端和不理性的言论。对此，我们坚决反对。

世卫组织总干事谭德塞强调，“这是一个需要事实而不是恐惧的时刻，是需要科学而不是谣言的时刻，是需要团结而不是羞辱的时刻。”

我们希望国际社会能够理性、冷静地认识这场疫情，并作出科学、恰当地应对。中方愿继续本着公开透明和高度负责任的态度，同各国加强合作，维护好中国人民的生命安全和身体健康，同时为地区和全球公共卫生安全作出贡献。

问：新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，中方有没有采取什么措施保障在湖北武汉等地的外国公民的健康安全？外国在华人士可通过哪些渠道了解中方疫情防控的进展？

答：中方高度重视在华外籍人士，特别是在湖北武汉的各国公民的生命安全和身体健康，积极采取有效措施，及时解决他们的合理关切和要求。

第一，为给在湖北的外国朋友提供肺炎疫情相关咨询和协助，湖北省有关部门开通了针对在鄂外籍人士、外国留学生以及外籍旅游团队的24小时咨询服务热线（027-87122256），并在官方网站和湖北外事微信公众号及时推送英法德俄日韩西多语种疫情通报和防疫知识。北京、上海、天津、广东、江苏、新疆等多个省区市也向工作生活在当地的外籍人士致公开信，介绍并提供了解疫情防控、定点救治等信息和渠道，并结合本地实际，加强对在当地外国人的信息分享、服务等工作。

第二，外交部在英文网站开设了“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”专栏，及时汇总更新卫健委发布有关疫情防控权威信息，方便外国朋友及时了解。

第三，为帮助外国朋友了解相关预防知识，国家移民管理局根据中国疾病预防控制中心发布的《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防提示》，翻译了英、法、俄、德、日、韩6种外文版本，外国朋友可以上网查阅。我们也将有关多语种提示通过驻外使领馆进行广泛发布推送。

中方采取的防控措施远远超过了世卫组织和《国际卫生条例》建议的措施，目的是尽最大努力，在最短时间内阻止疫情扩散。我们有信心、有能力打赢这场战役。请在华的外国朋友不必过度惊慌。正如谭德赛总干事建议那样，这是一个需要事实而不是恐惧的时刻；这是一个需要科学而不是谣言的时刻；这是一个需要团结而不是羞辱的时刻。中方将继续本着公开透明和高度负责任的态度，与国际社会加强合作，维护好中国人民以及在华外国公民的生命安全与身体健康。

问：目前有哪些国家向中方提供了防疫物资援助？能否介绍具体情况？

答：请查阅刚刚给塔斯社的回答。

问：你刚才严厉批评了美国政府对待中国疫情的所作所为。据了解，美国第二架飞机可能延期，有消息说这是因为中方还未批复美方申请，请问这是否属实？

答：我刚才已经说了，美方已经第一个派包机接走了其在武汉的领馆官员。有关包机安排需要根据武汉机场接受物资等各种情况作出统筹。

问：请问今年原定在北京举行的中欧峰会会否受到疫情影响而推迟？

答：中欧之间一直保持政治外交沟通，将继续为下步重要外交议程做认真准备。

问：你刚才介绍外方向中方提供援助的情况，我没有听到有美国。但美方表示，美方为中方应对疫情提供了巨大帮助。请问美方究竟有没有向中方提供援助？

答：请查阅刚刚给NBC的答复。

问：中方是否收到巴西方面提出的从武汉撤离本国公民的要求？

答：中方有能力和信心打赢这场防疫阻击战，维护中国公民以及外国在华公民的生命安全和身体健康。巴西是中国的友好国家，我们会照顾好巴西在华公民，请放心。

问：从国外中国已经收到多少捐赠？这种捐赠由中国哪个机构负责收？

答：一些国家通过不同方式向中方表达对抗击疫情的支持，我们表示感谢。外国官方和国际组织对中方的物资捐赠，由商务部负责接收。具体情况建议你向主管部门询问。

问：截至目前，中方确诊病例中有几名外国人？

答：据向有关部门了解，截至2月2日，有16名在华外国人感染新型冠状病毒肺炎，其中2人已治愈出院，14人正接受隔离治疗，病情平稳。

问：1月29日，巴基斯坦方面取消了此前临时采取的中巴之间航班往来的限制措施。从乌鲁木齐到伊斯兰堡的航班很快恢复了。你认为其他国家是否也会作出同样的决定？

答：中巴是铁杆朋友，有互帮互助的优良传统。这次巴方坚定支持中方抗击疫情，保持航线，并在全国范围调集抗疫医疗物资支援中国，对于这份信任和信心，我们深表感谢和感动。中方将同巴方继续密切沟通协作，维护好巴基斯坦在华公民的健康和安全。

(责编：于洋、杨牧)