中国新任驻蒙古国大使柴文睿向蒙外长递交国书副本

人民网乌兰巴托2月3日电（记者 霍文）中国新任驻蒙古国大使柴文睿3日会见蒙古国外长朝格特巴特尔并向其递交国书副本。驻蒙古国使馆公使衔参赞杨庆东、政务参赞李雁军、蒙古总理顾问恩赫阿木格楞、外交部领事局长蒙赫图希格、邻国局副局长图雅策策格等参加。

柴文睿大使向朝格特巴特尔外长转达了王毅国务委员兼外长的问候。他表示，中蒙两国是好邻居、好朋友、好伙伴。在双方共同努力下，近年来中蒙全面战略伙伴关系取得长足发展，正站在新的历史起点。在这一重要时期出任驻蒙古大使，深感使命光荣、责任重大。我期待同蒙政府和各界朋友共同努力，不断巩固中蒙政治互信和传统友谊，深化务实合作，推动中蒙关系取得新成绩、书写新篇章。

朝格特巴特尔代表蒙政府和外交部热烈欢迎柴文睿大使来蒙履新并表示，蒙中两国是永远的邻居，山水相连，命运与共，友谊源远流长。当前双边关系正处于历史最好时期，并面临进一步深化发展的良好机遇。蒙方始终把发展对华关系作为对外政策的首要方向。蒙外交部及他本人愿为柴大使开展工作提供便利和支持，继续同中国使馆保持密切沟通配合，共同推动蒙中关系取得更大发展。

柴文睿大使还向蒙方介绍了中国新型冠状病毒肺炎疫情防控情况，感谢蒙方的慰问和支持。蒙方对中国政府快速有效采取措施应对疫情表示赞赏肯定，愿就疫情防控同中方加强沟通合作。

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