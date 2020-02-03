疫情照出美国部分政客的不德“丑态”

突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，不仅考验中国的应对，也检验外国对华态度和认知。并不特别令人感到意外的是，以美国国务卿蓬佩奥、商务部部长罗斯等为代表的部分美方政要用幸灾乐祸、趁火打劫的卑劣言行，再度褪去了由美国对外传播所宣称的良性霸权与负责任国家的光环，暴露出极端自私与不负责任的霸权底色。

罗斯在1月30日接受福克斯电视台专访时，一开始曾经试图继续维系某种悲天悯人的仪态，但很快就表达出了内心真实的想法，声称中国的新冠病毒疫情“有助于制造业回流美国”；很快，尝试进行形象修复的美国商务部发表了进一步的说明，称此举旨在为美国在华企业的安全负责，并暗示所谓中国政府掩盖风险的“不良记录”。撇开乘人之危这种道德层面的批判，单纯就事实而言，罗斯的言论也是站不住脚的。美国公共卫生协会执行主任本杰明就明确指出，如果真要担心“美国企业面临的健康与生命风险”，比起新型冠状病毒，“枪支泛滥以及全国范围的麻疹爆发”，才是更大的风险来源。枪击案就不说了，这是美国的老大难问题了；这里提及的麻疹病例，是2019年1月1日至12月31日全美报告1282例麻疹，73%与近期麻疹在纽约的爆发有关。当然，换个角度来看，对罗斯这样的官员来说，某种意义上，用常规的方式动摇中国在全球制造业中的优势地位从而让制造业回流美国已经是不可能完成的任务了，只能寄希望于新冠病毒这种非传统的威胁和挑战。

至于蓬佩奥的言论，把中国共产党称为“这个时代最核心的威胁”，其实更容易理解一些：一如此次的新冠病毒，对蓬佩奥这样的人来说，如果没有中国共产党的领导，那显然是美国的一次巨大机会，因为离开了共产党领导，注定中国就无法战胜这种疾病，自然只能为了生存而让美国予取予求。蓬佩奥的言论并不新鲜，他基本沿袭了特朗普总统前竞选顾问班农的思路。人们都记得，在2019年的一次演讲中，班农明确阐述了这样的观点，即他心目中理想的中国，就是1997年回归之前的香港，勤劳勇敢的中国人民在西方统治下，源源不断地为以美国为核心的西方创造价值。中国共产党的成功，导致部分西方人希望的美景成为泡影。所以，对美国霸权来说，对试图维护美国主导下的世界秩序的人来说，对于将欧美中心的霸权秩序视作为理所当然的人来说，中国共产党领导下的中国崛起，当然是“这个时代最大的威胁”。

当然，“这种威胁”，是这些人的各种努力，包括没有任何底线和下限的言行，都无法克服的。因为，这是历史的必然，没有任何一种霸权秩序能够长期持续下去。其实罗斯、蓬佩奥、班农之流，内心比任何人都清楚这一点。他们非常清楚能够用来打压中国崛起的机会以及时间窗口是有限的。所以，焦虑的情绪支配了他们的内心，而出人意料的言论，则成为内在情绪偶尔失控的外在表现。

青山遮不住，毕竟东流去。中国这个超大规模的国家，在共产党的坚强领导下实现自身崛起，是不可阻挡的历史进程；尽管在这个过程中会面临包括此次新冠病毒疫情在内的各种考验，但最终的胜利一定是属于中国的。借用一句话来说，唯一值得恐惧的就是恐惧本身。至于那些口出不德之言的美国政客，时间将见证他们的挫败，历史将记录下他们的丑态。

（作者系复旦大学国际关系与公共事务学院副教授）

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