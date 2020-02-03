中国驻旧金山总领事：国际社会团结一致抗击新型冠状病毒疫情至关重要

人民网旧金山2月2日电（记者邓圩）当地时间2月1日，中国驻旧金山总领馆与驻美中华总会馆在旧金山联合举办记者会，向领区介绍中国抗击新型冠状病毒肺炎疫情工作情况。

中国驻旧金山总领事王东华介绍中国抗击新型冠状病毒疫情的工作情况。他说，新型冠状病毒确诊病例和死亡人数仍在上升，这说明新型冠状病毒疫情的严重性。中国政府始终将人民的生命、健康和安全放在首位，并已采取最全面和最严厉的措施来预防、控制病毒的传播。

“中国采取的许多措施比世界卫生组织制定的标准更加严格。”王东华说，“有了这些措施，病毒得到遏制，对抗疫情的工作每天都有进展。”他还强调，新型冠状病毒的病原体在创纪录的短时间内被发现，中国正在加速对疫苗、诊断和治疗的研究。

“我们一直在以开放、透明和负责任的方式与世界卫生组织以及包括美国在内的其他国家进行沟通和合作。”王东华在介绍情况时说，中国及时分享了包括基因组序列在内的病毒信息，因为中国知道这些信息在与人类“共同的魔鬼”斗争中的重要性。

他呼吁国际社会对局势进行准确和客观地评估，指出自病毒爆发以来，中美两国的疾病控制中心一直保持着密切的沟通与合作。“我认为在这个艰难的时刻，国际社会团结一致抗击新型冠状病毒疫情至关重要。”

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