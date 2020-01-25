人民网斯里巴加湾市1月25日电（记者孙广勇、赵益普）1月24日，大年三十除夕夜。文莱首都斯里巴加湾市东北角的大摩拉岛上，中国在文莱最大投资项目、中文两国旗舰合作项目之一——恒逸石化大摩拉岛综合炼化项目（以下简称“恒逸石化”）厂区亮如白昼，各式设备正在一刻不停地运转，正常倒班、值班的工作人员也依旧坚守在各自岗位之上。如果不看日期，这个夜晚似乎与平常无异。

中控室内灯火通明，一派忙碌景象：巨大的多功能电视墙上跳动着厂区各个装置的数据参数，约40名中国、文莱值班人员坐在电脑前，目不转睛地监控着各部门的工艺流程。为保证安全生产，厂区的工业电视摄像头深入炉区、泵区、压缩机区等高危生产区域，监控画面实时出现在中控室的屏幕上。

零点钟声一过，厂区食堂非常贴心地送来了热腾腾的水饺和汤圆。值班人员这才三三两两站起身，伸伸懒腰，笑嘻嘻地互道春节祝福，在值班领导的招呼下，大家轮流来到中控室旁边的小餐厅内，享受着这顿特殊的夜宵。“各位同志辛苦，我给大家拜年了！”恒逸石化主管生产的总经理助理石巨川端着一碗水饺，向大伙拜年。“石总在群里发个红包吧！”不知是谁起哄喊了一句，引来哄堂大笑。

对于化工厂而言，中控室就是“神经中枢”，重要程度不言而喻。石巨川坦言，中控室值班非常忙碌，哪怕是这顿轮流吃的夜宵，也不能花费太久，“一忙起来，大家也就顾不上除夕了”。吃顿饺子，来碗汤圆，中控室的年过得简单却非常温暖。

“爸爸今年又不能回家过年了，你好好学习，等考上了大学，爸爸保证，一定亲自送你去开学。”外操室内，恒逸石化炼油四部灵活焦化班班长王东升正和远在江苏盐城的女儿视频聊天。手机屏幕那头，家里的年夜饭吃得热闹。女儿今年就高考了，王东升却不能陪在身边，常年在外工作让他缺席了女儿成长过程中的许多重要时刻。“好在妻子和女儿也都理解，家人很支持我的工作，”王东升挠挠头，“这减轻了一点我的愧疚感”。

作为外操倒班人员，王东升和他的灵活焦化班近期大部分时间都在室外巡检设备，确保装置平稳安全运行，外操室就是一个临时休息场所。和往常一样，除夕的夜班从晚上八点到第二天早上八点，12个小时中，每两小时就要巡检一次，一次长达一个小时，同时还要随时准备接收中控室发出的操作指令。

每逢佳节倍思亲。大年三十，外操室变成了“电话亭”，大家纷纷利用休息的时间，拿出手机和家里视频通话，以解乡愁。王东升说，这通视频电话，“比任何一顿年夜饭都香”。

文莱和中国同属东八时区，手机屏幕那头，国内零点钟声响起，烟花爆竹齐齐绽放，这头的外操倒班人员也到了上岗就位、开始新一轮巡检的时刻。王东升依依不舍地挂掉视频电话，招呼着班里人戴上安全帽，拎上测温枪、测振笔等必备工具，向着他们班分管的巡检装置走去。固然想家，但他们的步伐依旧坚定。

从2011年立项到2019年11月全面投产，经过整整八个年头，恒逸石化已经在大摩拉岛上深深扎下了根。见证了大摩拉岛从荒无人烟的不毛之地变成如今的现代化石油化工岛，恒逸实业（文莱）有限公司副总经理徐野称这八年是一个“筑梦”的过程，且“梦想仍在继续”。

大摩拉岛远离斯里巴加湾市区，孤悬于陆地5公里以外的海面上，除了恒逸石化，岛上目前还没有别的建筑。“春节坚守岗位很辛苦，但是项目上所有人都没有怨言。”徐野说，开弓没有回头箭，化工行业尤其这样，一旦开动了机器，是停不下来的。“国家支持了我们的项目，祖国是我们的强大后盾。项目上年轻同志多，大家都明白‘只争朝夕，不负韶华’的道理。”

文莱大摩拉岛上，中国建设者的“筑梦”之旅，在春节走得更加坚实。

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