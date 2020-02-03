南非企业捐赠口罩支援中国打赢疫情防控阻击战

人民网约翰内斯堡2月3日电 （王磊）2月2日，南非U-Mask口罩生产商（Universal Safety Products,USP）在工厂举行捐赠口罩交接仪式，支援中国打赢新型冠状病毒疫情防控阻击战。中国驻南非大使林松添出席并致辞。南非政府代表外交部总司长马霍阿伊和卫生部副总司长皮雷，USP公司负责人埃克斯坦恩及员工，中国驻南使馆余勇、赵中屹公参，倪玲玲、杜萍、宋备备参赞等外交官以及中国国际航空公司南非办事处代表等出席。

南非卫星电视5台（eNCA）、Newsroom Africa电视台、《比陀新闻报》、《公民报》等南非主流媒体，《人民日报》、新华社、中央电视台、CGTN等驻南央媒，以及凤凰卫视、《非洲时报》等华媒共10余家中南媒体参加并广泛报道。

林大使首先代表中国政府和人民对USP公司及时慷慨解囊、伸出援手的善举表示由衷感谢，指出此次捐赠意义超出其本身，向世界展现南非人民对中国人民的深情厚谊，南方给的不仅仅是物资，更是团结与力量，彰显南非各界对中国政府和人民赢得疫情防控阻击战的坚定支持和强大信心。

林大使说，USP公司积极开展对华合作，是中南关系的贡献者、建设者和受益者。从两天前该公司负责人主动拜访使馆提出捐赠意向，到今天举行捐赠物资交接仪式，再到物资几天内即将通过中国国际航空公司免费运抵中国，速度之快、效率之高均创新奇迹，让我们看到了中南关系的未来和新希望，我为此感到十分骄傲。

林大使说，患难见真情。此次捐赠的口罩尽管数量不多，却是中南中非人民同舟共济、患难与共的兄弟情谊、友谊和团结精神的真实写照，这让我想起2014年中国政府率先驰援并引领国际社会支持西非三国战胜埃博拉疫情诸多可歌可泣的故事。当美国等西方国家从三国撤离其外交官和公民，关闭大使馆之时，中国政府率先驰援，租用23架次包机，不仅送去了1.75亿美元的抗疫急需物资，更是派出了超过1000人次阵容强大的军民医疗队奔赴疫情最严重地区。中国所有的大使馆、外交官、专家和民众都选择了坚守。中方上述人员与当地政府和人民昼夜并肩战斗，直至取得抗击埃博拉疫情的最终胜利。

林大使并详细介绍了中国政府和人民在习近平总书记和党中央坚强领导下，众志成城，上下一心，全国联防联控，携手抗击新型冠状病毒疫情的果断应对举措和积极成效,表示此次疫情突如其来，形势复杂、挑战严峻，但可防、可控、可治。中国已分离出病毒毒株，并成功研制出有效检测试剂。截至目前已有超过328名感染者被治愈。预计疫情将在未来几天内达到高峰，随后将下降直至完全得到控制。

林大使指出，中国政府防控举措受到世界卫生组织和包括南非在内的国际社会普遍高度赞赏和认可，国际社会对中国有效抗击疫情的能力充满信心。世界卫生组织总干事谭德塞在宣布新型冠状病毒爆发为“国际关注的突发公共卫生事件”时反复强调,做出这一决定的主要原因不是因为中国疫情现状,或是不信任中国,而是担心别的国家、特别是卫生系统脆弱的国家没有做好应对准备。总干事在声明中强调，此举不是对中国的不信任票，相反世卫组织仍然对中国控制疫情的能力有信心。中国采取的非常措施和透明有效方式值得肯定。中国发现疫情、隔离病毒、测序基因组并与世卫组织和全世界分享的速度令人惊叹。在许多方面，中国实际上正在树立起应对疫情的新标杆。没有理由采取不必要的措施干涉国际旅行和贸易。世卫组织不建议限制贸易和人员流动，也不建议将外国人从中国撤离。

林大使说，但令人遗憾的是，美国和西方有些国家最近高调渲染并从武汉和中国其他地区撤走本国公民，其所作所为如同当年埃博拉病毒在西非国家爆发时一样。我非常担心的是，他们在从武汉和中国其他地方撤离本国公民的同时，也将传染性病毒传播到了自己的领土上。这将对防控新型冠状病毒在世界范围内扩散传播造成严重威胁。

林大使最后说，新型冠状病毒的爆发确实对人类的健康和生命构成严重威胁，我们正在进行的是一场人与自然的全球战争。相信在USP公司等在内的南非各界和国际社会大力支持下，中国政府和人民一定会早日打赢这场疫情防控阻击战。

USP公司负责人埃克斯坦恩首先对中国武汉等地受疫情影响民众致以亲切慰问，并表示，中国是南非的重要战略合作伙伴，支持中国就是保障南非和非洲的健康安全。作为一家受益于南中合作的企业，USP坚定支持中国政府和人民抗击疫情，愿为中国政府捐赠3万个欧标EEP9口罩。考虑到中国抗疫需要，公司决定将在未来两周提升一倍产能，并全部销往中国，让更多中国民众用上U-Mask口罩。希望这些实实在在的行动能够有助于中国及非洲应对这场全球公共卫生危机。

南非政府代表、卫生部副总司长皮雷积极评价中方应对疫情措施和积极成效，并表示，此次疫情是新型冠状病毒史上第一次感染人类，存在很多未知因素，需要时间研究和应对，但中国政府行动迅速有效，为国际社会树立了新标杆。皮雷赞扬中国不仅为非洲国家应对埃博拉病毒作出了卓越贡献，而且在新型冠状病毒疫情爆发后及时分享信息，中国驻南非使馆同南外交部、卫生部等保持密切沟通，为南方保护在华南非民众安全提供及时协助，南方对此深表感谢。

皮雷强调，USP公司善举充分展现了南中在困难面前展现的团结，体现了南南合作的精神，值得赞扬和学习。皮并介绍了南非政府有关应对措施，相信中国政府能打赢疫情防控阻击战，请南非在华公民放心。

在仪式上，USP公司负责人埃克斯坦恩代表公司象征性向林大使转交了捐赠口罩。上述口罩将由国航免费运往武汉，支持当地抗疫行动。

(责编：崔越、刘洁妍)