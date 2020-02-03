“与世界密切沟通协作遏制疫情堪称典范”

近日，中国为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情所作努力得到了国际各界人士的高度评价，众多国际组织负责人、国家政要、官员等通过多种方式表达了对中国的支持和中国打赢疫情防控阻击战的信心。

上海合作组织秘书长诺罗夫表示，中国政府采取果断有力举措，特别是公开透明发布疫情信息，不仅体现了中国政府对人民生命健康的高度负责，也为地区和世界公共卫生事业发展作出重大贡献。相信勤劳勇敢、智慧坚强的中国人民一定能够在最短时间内打赢疫情防控阻击战。

尼日利亚总统穆罕默杜·布哈里向习近平主席和中国人民致以良好祝愿，称中国为遏制新型冠状病毒疫情扩散所作努力，以及同国际机构和其他国家之间的密切沟通协作堪称典范。

布哈里总统表示，中国一直以来向尼日利亚和非洲提供了非同寻常的支持，近年来尤其如此。面对疫情暴发，尼日利亚政府和人民同中国坚定地站在一起。我们相信，通过各种努力，打赢疫情防控阻击战只是时间问题。

巴林王国驻华大使安瓦尔·尤素福·艾勒阿卜杜拉向人民网表示，巴林政府和人民高度赞赏中国政府为防控新型冠状病毒引发的肺炎疫情扩散所做的巨大努力，中国在这一突发公共卫生事件中展现出的应对措施是快速、果断和透明的。

大使说，像新型冠状病毒这类突发的流行病对地方、国家和国际社会均是一个巨大的挑战。中国卫生部门率先将病毒基因组共享给国际数据库的行为是果断和有益的，中国与世界卫生组织及其他国际卫生组织保持公开、透明合作将有利于对这一病毒的遏制和攻克。

“作为在华外交官，我们见证了中国人民在习近平主席领导下，为抗击疫情采取的多项前所未有举措。中国人民的坚韧、勇气和决心令人赞叹。”乌兹别克斯坦驻华大使巴赫济约尔·赛义多夫说，“乌兹别克斯坦有句谚语：‘灾难就是考验。’我坚信，在几千年历史上历经无数考验的中国人民定将战胜这次考验。”

南非卫生部长穆凯兹穆凯兹说，南方赞同世界卫生组织总干事谭德塞的评价，对中方有效应对公共卫生紧急事件的能力充满信心，对中方确保在华、包括在湖北省和武汉市的南非公民平安无虞充满信心。

挪威卫生大臣霍耶代表挪威政府和人民向中国政府和人民为抗击这场全球公共卫生灾害所作出的努力表达敬意，向奋战在抗疫工作中的中国人民表示诚挚的慰问。霍耶高度赞赏中方有力举措和公开、透明、负责任态度，表示挪方将继续采取客观理性的应对措施，愿与中方加强交流与防控合作，衷心祝愿中方早日战胜这一灾害。

里斯本大学教授维尔吉尼娅·特里戈对中国有力抗击疫情表示钦佩，高度赞赏防控疫情工作取得积极成效。她还对留葡中国学生表达诚挚祝福，祝愿大家众志成城、竭尽全力、共克时艰。

巴基斯坦人民党常务副主席、参议院中巴经济走廊联合合作委员会主席雪莉·拉赫曼表示，中国应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的速度快如闪电，令人赞叹。疾病的暴发难以预料，是人类共同面对的悲剧。巴基斯坦同中国是全天候朋友，我们将同中国共克时艰。通过此次事件，我们也学到了中国面对突发事件及时采取行动、妥善应对和提供服务等方面的重要经验。

“相比当年的非典防控，此次中国抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情有两大明显进步：一是病毒检测水准提升，不仅检测技术有进步，而且检测人员更加专业。二是信息披露更加透明。”国际流行病学领域有“病毒猎手”之称的美国哥伦比亚大学教授维尔特·伊恩·利普金（Walter Ian Lipkin）接受人民网记者采访时，充分肯定中国此次抗击疫情的表现。

“科学无国界，尤其在全球化时代，积极应对、预防各类传染病威胁是各国科学家的共同使命。”利普金教授表示，正如世界卫生组织所提的建议，战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情的唯一方法，就是所有国家本着团结与合作的精神共同努力。他希望全球学术型科研院所携手合作，参与到此次疫情防控中，与中国一起共渡难关。

（李晓宏、姜宣、王磊、曾书柔、鲁扬、诺彦、徐祥丽、刘叶婷、实习生田芳综合报道）

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