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科比坠机事故初步报告或本周发布 葬礼细节仍未商定

2020年02月03日11:02  来源：中国新闻网
 

中新网2月3日电 综合《今日美国》(USA Today)报道，美国联邦安全机构就造成包括NBA球星科比·布莱恩特(Kobe Bryant)在内9人丧生的直升机坠毁事故的初步报告，将于本周发布。另外，此次坠机事故带来的惨痛教训或促使今后直升机飞行更加安全。

初步调查报告或本周发布

当地时间1月26日，科比的私人直升机失控后，重重砸向洛杉矶市区以西约50公里处的小城卡拉巴萨斯的一处山坡。官方发布消息称，坠毁的飞机引燃了约0.25英亩的灌木丛，碎片散布在一个足球场大小的山坡上，机上9人全部遇难。

美国国家运输安全委员会(NTSB)在一份声明中表示：“初步报告通常需要10个工作日左右在NTSB网站上发布。”

该委员会调查员霍曼迪强调，这份报告将“仅以事实为依据”，不会对坠机原因做出定论。她表示，这(坠机原因)可能要等到约18个月后最终报告出来后才会公布。

坠机事故或促直升机飞行更安全

据报道，美国国家运输安全委员会可能在最终报告之前发布安全建议。建议中可能要求直升机装配地形感知和警告系统(TAWS)以及记录音频和数据的“黑匣子”。几年前，美国联邦航空管理局拒绝了类似的建议，但现在可能重新考虑。

该委员会表示，坠毁直升机没有配备TAWS，委员会15年前曾建议大型载客直升机装配TAWS。但美国联邦航空管理局以“妨害警报”和费用为由，拒绝强制执行装配TAWS。但联邦航空局要求空中救护直升机装配TAWS，因为这些飞机通常在夜间飞行，且必须降落在偏远和陌生的地方。

此前，美国国家运输安全委员会发言人霍洛韦说，“当然有可能”再次建议要求更大的直升机使用TAWS。该委员会前董事总经理戈尔兹(Peter Goelz)表示，TAWS可能可以救命，多年前未要求装配TAWS是“不可原谅的”，“这些事情归结起来就是成本效益分析”，“由于事故很少发生，因此该系统未发挥功效。但成本效益不适用于安全。安全永远是第一位的。”

葬礼和追悼会细节仍未商定

另外，科比的家人和洛杉矶市政官员仍在商量科比的葬礼和追悼会细节。

洛杉矶市长加希蒂上周表示：“我们还没有确定具体的日期，但我们每天都在和湖人队商量，最重要的是，我们也在和科比妻子瓦妮莎商谈。”

据报道，公共纪念仪式可能在斯台普斯中心(StaplesCenter)或者一个足球场举行，以容纳大量的哀悼者。

据悉，洛杉矶湖人队2月1日迎来了科比离世后的首场比赛，球队在赛前以一场追悼仪式纪念传奇。詹姆斯在致辞时不禁流泪，他坦言会“永不遗忘”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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