伦敦恐袭嫌犯竟是获释恐怖分子 政府承诺改革相关制度

中新网2月3日电 据外媒报道，当地时间2日，英国伦敦市区南部发生袭击事件，一名男子持刀刺伤多人，被警方当场击毙。警方称，这是一起“与恐怖主义有关”的恐袭事件。事件发生后，英国政府承诺对处理获释恐怖分子的制度进行全面改革。

警方称，下午2点左右，20岁的安曼(Sudesh Amman)穿着一件假的自杀式炸弹背心，在挤满购物者的繁忙街道上，手持长刀接连刺伤数名行人，后被警方当场击毙。

据悉，安曼最近被提前释放，他因恐怖主义罪行在监狱服刑。

据多份报道称，这名嫌疑人因传播恐怖主义材料而被判处近三年有期徒刑，上个月刚刚服完一半刑期，就被释放。安曼于2018年12月因13项恐怖罪行入狱，最近几周在警方的严密监视下获释。

就在两个多月前的11月29日，警察开枪打死了一名提前获释的男子，当时这名男子正在英国首都伦敦市中心的伦敦桥附近参加一个囚犯改造会议，并趁机持刀刺死2人。此人曾因参与策划炸弹攻击伦敦证券交易所被判刑，但在2018年12月提前获释。

英国政府在去年11月的这起袭击后作出回应，宣布对被定罪的恐怖分子处以更严厉的刑罚，不再允许他们被提前释放，并在未来财政年度增加反恐预算。

英国首相鲍里斯·约翰逊在这起最新袭击事件发生后表示：“明天(3日)，我们将宣布进一步的计划，对处理恐怖主义罪犯的制度进行根本性改革。”

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