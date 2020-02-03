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美民主党预选在即 谁能拿下第一州？ 

2020年02月03日09:02  来源：新华网
 

多名美国民主党总统竞选人2月1日紧锣密鼓在艾奥瓦州展开系列竞选活动，力争在民主党总统候选人提名战中拔得头筹。

【风向标】

艾奥瓦州位于美国中西部，以农业为主，尽管面积小，人口少，但以预选首站以及总统选举投票最早开始的地方，素有选举风向标之称，颇受竞选人青睐。

每逢总统候选人竞选，成千上万名志愿者涌入艾奥瓦州，游说选民投票给各自支持的竞选人。作为首批投票选民，艾奥瓦州选民在政治上态度严谨走心。即使在一些小城镇，他们也常有机会见到竞选人。

如果竞选人在这里开好头，有助稳定支持者信心，增加竞选底气；表现糟糕可能意味着竞选道路的终结。

民主党11名竞选人中，8人准备参加艾奥瓦州预选。当天一项民调结果显示，联邦参议员伯尼·桑德斯支持率微弱领先前副总统乔·拜登,暂居第一。

法新社报道，1日晚7时，艾奥瓦州60多万名注册民主党人受邀参加党团会议，会议分别在学校、剧院、教堂等1700处场所举行，他们通过站在不同竞选人旗帜下的方式表明选项。

意外的是，艾奥瓦州当天仍有近一半选民称，他们尚未做出决定。

【同主张】

艾奥瓦州民主党主席特洛伊·普莱斯告诉媒体，如果有一件事能让人们站在一起，那就是“击败唐纳德·特朗普”。

桑德斯现年78岁，在民主党竞选人中最年长，依然得到年轻选民支持。桑德斯团队刚举办一场周末音乐会，两支独立乐队"Bon Iver"和"吸血鬼周末"登台表演。

桑德斯在印第安纳州的一次竞选集会上说：“我们必须击败(特朗普),我们要击败这个国家现代史上最危险的总统。”

同样，前副总统拜登首要主张也是击败特朗普。现年77岁的拜登在竞选期间一直强调：“我们需要一位上任第一天就做好充分准备的总统。”

这次民主党预选，拜登在全国民调中暂时领先，而在艾奥瓦州的最新民调中略微落后于桑德斯。

【新面孔】

在艾奥瓦州的一栋楼内，竞选人联邦参议员伊丽莎白·沃伦的支持者正张贴更多海报，同时寻找潜在游说对象。

72岁的退休教师卡罗尔·克拉克说：“上次竞选中,我是希拉里·克林顿的支持者.你不觉得是时候选个女人吗？”

竞选人佩特·布蒂吉格，现年38岁，曾任顾问，陆军预备役军人和印第安纳州一座小城的市长。他以年轻为资本，认为选民应该更喜欢散发青春气息的他，而不是头发花白的拜登。同时，他还认定桑德斯的政治主张过于分裂。

布蒂吉格并不是竞选人中唯一的新面孔。联邦参议员埃米·克洛布彻先前知名度不高，这名59岁的女性竞选人支持率爬升缓慢，但却稳健。因家乡明尼苏达州与艾奥瓦州相邻，她期待3日的预选带来惊喜。

艾奥瓦州选民玛丽亚·瓦特原本心仪年轻的布蒂吉格，但最后改为支持克洛布彻。她告诉法新社记者，这次希望是一名年轻人或女性。（陆爱华）（新华社专特稿）

(责编：贾文婷、刘洁妍)
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