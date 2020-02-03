也门胡塞武装获得新武器 

联合国安全理事会一份报告说，也门胡塞武装获得一些新武器。这些武器装备具有类似伊朗制造武器的技术特征，可能违反联合国的武器禁运规定。

胡塞武装同一天确认，这一反政府武装过去一周向沙特阿拉伯南部发射26枚火箭弹。

【走私武器？】

国际媒体1月31日获得的这份报告由联合国监督对胡塞武装实施武器禁运的专家小组撰写。报告说，胡塞武装2019年获得一些新武器，包括无人驾驶飞机。这些武器的“技术特征与伊朗伊斯兰共和国制造的武器类似”。

报告没有提及胡塞武装所获武器是否由伊朗政府直接交付。伊朗一向否认向胡塞武装提供武器。

专家小组在报告中写道：“商业渠道可获得的无人机和一些武器的主要走私路径似乎是从陆路经由阿曼和也门南部沿海，穿过也门政府控制的领土，（最终）抵达（也门首都）萨那。”

此外，去年11月25日在阿拉伯海截获一艘运送反坦克导弹的单桅三角帆船表明“海运同样继续发挥作用”。

报告认定，胡塞武装获得这些武器可能违背联合国针对胡塞武装的武器禁运规定。联合国安理会决议要求对威胁也门和平、安全和稳定的个人或实体实施资金冻结、旅行禁令、武器禁运等制裁举措。

专家小组说，除了先前已知的武器系统，胡塞武装2019年使用两种新型武器系统频频对沙特目标发动袭击，包括一种新型巡航导弹。

胡塞武装声称去年9月动用无人机袭击沙特两处石油设施。不过，专家小组认为这一武装拥有的武器不太可能发动那次袭击。

【袭击沙特？】

胡塞武装发言人叶海亚·萨里同一天证实，这一武装过去一周针对沙特境内多处设施发射26枚火箭弹，以回应沙特主导的多国联军空袭也门内陆地区。

萨里说，胡塞武装1月25日至30日袭击沙特南部多座机场、沙特阿美公司多处设施和沙特内陆两处敏感目标。这一武装1月30日最先发布消息。

沙特方面没有证实上述空袭，多国联军没有回应袭击。

路透社报道，一旦获得确认，这将是去年9月以来胡塞武装对沙特发动的首轮袭击。沙特石油设施遇袭后，胡塞武装说，如果多国联军停止空袭也门，他们将停止袭击沙特目标。

也门冲突2014年持续至今。联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装2018年12月在瑞典首都斯德哥尔摩就红海港口城市荷台达停火等议题达成一致，但双方不久后互相指认对方破坏停火。沙特方面与胡塞武装去年9月以来举行多次非正式会晤，商讨避免冲突升级。（包雪琳）（新华社专特稿）

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