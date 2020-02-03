“分手”之后 英国要与欧盟怎么谈关系 

一名英国政府官员2月1日透露，在贸易关系方面，首相鲍里斯·约翰逊有意考虑与欧洲联盟达成一项较为松散的贸易协定，从而不必完全遵守欧盟的各项贸易规则。

按这名官员的说法，“谈判只有两种可能的结果，一种是（欧盟）与加拿大一样的自由贸易协定，另一种是与澳大利亚一样的松散型协议，我们乐见谈成任何一种。”

英国1月31日正式“脱欧”，在成为这一地区一体化组织成员国47年后退出。约翰逊2月3日预计就英国与欧盟贸易关系发表讲话。

约翰逊先前说，在“脱欧”过渡期年底结束前，他的主要目标是与欧盟达成像加拿大一样的自贸协议。不过，英国官员1日表态显示，约翰逊似乎转变态度，越来越不愿屈从压力用让步换取与欧盟达成交易。

无论如何，过渡期结束后，英国企业向欧盟出口商品和服务，将不再像从前那样完全享有无障碍进入欧盟单一市场的便利，转而必须向欧盟成员国纳税。一些欧盟领导人有言在先：一旦“分手”，英国不能继续享受欧盟“会员”待遇。

欧盟分管英国“脱欧”事务的首席谈判代表米歇尔·巴尼耶正与欧盟成员国协商起草谈判计划，为今后英吉利海峡两岸的贸易制定规则，预计3日发布谈判计划草案的各项目标。

巴尼耶过去一直牵头与英国谈具体的“分手协议”。如今，在欧盟看来，英国与加拿大或新加坡一样都是“第三国”。

脱离了欧盟的英国面对的不止一个欧盟，因而约翰逊政府一直寻求更大的自主权和灵活余地，不愿绑死在欧盟这一个贸易伙伴身上。

加拿大与欧盟的贸易协定中，加方不必遵守欧盟的贸易规则。只是，鉴于欧英之间庞大贸易额和紧密的贸易关系，一些欧盟成员国不愿给予英国类似待遇，从而让英国在劳工和环保标准上自行其是。

按照路透社说法，英国在一些领域的标准实际上大幅超越欧盟标准，比如最低工资、产假和禁用一次性塑料制品。（田野）（新华社专特稿）

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