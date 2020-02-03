美特使访阿富汗 与塔利班对话迎“新阶段”？ 

美国阿富汗问题特使扎尔梅·哈利勒扎德2月1日抵达阿富汗首都喀布尔，与阿富汗总统会面。

法新社解读，哈利勒扎德此行是为推动美国与阿富汗塔利班武装签署协议再做尝试。一名消息人士告诉俄罗斯卫星通讯社记者，对话已经进入新阶段。

哈利勒扎德1月31日到访巴基斯坦，为推动达成协议争取地区国家支持。

【再努力】

美联社以阿富汗总统阿什拉夫·加尼的一名发言人为消息源报道，加尼于1日下午会见哈利勒扎德。

美国政府与塔利班代表2018年9月以来在卡塔尔首都多哈谈判多轮，一度接近达成协议，但美国总统唐纳德·特朗普去年9月以塔利班袭击致死美军士兵为由，叫停谈判。谈判去年12月初恢复。塔利班方面今年1月中旬告诉媒体，这一武装组织打算1月底前与美国签署协议。这一目标显然未能实现。

法新社报道，美方最近几周一直没有公开双方的谈判进展。

暂时不清楚加尼和哈利勒扎德会晤的议题。阿富汗政府没有参与美国政府与塔利班的谈判。塔利班认为阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，拒绝与政府直接对话。一些分析师认为，如果美国与塔利班签署协议，有望开启阿富汗内战双方的谈判。

【做铺垫】

访问阿富汗以前，哈利勒扎德到访巴基斯坦，会见巴基斯坦政界和军界高官。

法新社报道，过去一年，巴方为塔利班和美国代表在卡塔尔谈判提供便利条件。

美国驻巴基斯坦大使馆在一份声明中说，哈利勒扎德访问巴基斯坦首都伊斯兰堡，为与塔利班达成协议争取支持，从而迈出结束18年阿富汗战争的第一步。哈利勒扎德肯定巴基斯坦方面的努力，认为巴方为促成美国和塔利班签署协议、阿富汗实现内部谈判乃至实现永久停火做了不少铺垫工作。

巴基斯坦外交部说，巴方支持美国和塔利班迅速达成协议。

【伤亡众】

美联社报道，塔利班控制接近一半阿富汗国土，频频发动袭击，主要针对阿富汗安全部队和政府官员。

美国军方发布的一份最新数据显示，美国空军2019年在阿富汗上空投放炸弹的数量达到2013年以来最高值。

美联社1日援引美军中央司令部联合空中作战中心最新数据报道，美军去年在阿富汗投弹7423枚，比2018年稍有增加。这一数字2017年是4361枚，2016年是1337枚。（杜鹃）（新华社专特稿）

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