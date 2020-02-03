中建埃及新首都CBD项目：多举措应对疫情

人民网开罗2月2日电（记者曲翔宇）新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，党中央、国务院高度重视，对防控工作做出一系列重要指示。中国驻埃及大使馆、经商处也相继发布《关于做好疫情防控工作的通知》，对驻埃中资企业疫情防控工作做出具体部署。作为目前中企在埃的最大工程项目，中建埃及新首都CBD施工现场常态下有中埃员工近7000人，防疫情况备受关注。日前，记者访问位于施工现场内的中建职工诊所，就一些普遍关心的问题对话诊所负责人、主治医生陈玉明和埃及医生艾哈迈德·哈里法。

问：我们知道陈医生有多年的海外项目临床经验，请问您对这次新型冠状病毒感染的肺炎疫情有些什么认识？

陈玉明：从学校学医实习算起，我的从医经历超过了30年，正式走上医生岗位也已经28年。2003年，我在国内全程参与了非典疫情防范和患者救治，后来又分别赴东非、西非和北非多个国家，从事伤寒、霍乱、虐疾等病症防治，积累了不少与传染病打交道的经验。这次新型冠状病毒引发的疫情突如其来、又具有较高传染性，但这种新型病毒对热较为敏感，在56℃高温下存活不超过30分钟。

艾哈迈德·哈里法：据我了解，埃及议会已就如何应对新型冠状病毒引发的疫情做了研究部署，埃及卫生部已采取预防措施应对新型冠状病毒，并在社会上发布相关提醒，海陆空口岸均设置了防疫检查点，所有来自国外的入境者都须填写健康监测卡，采集上报必要数据，并对其进行持续14天的跟踪观察。

问：截止目前，在埃及新首都CBD项目是否查到过新型冠状病毒感染的苗头？

陈玉明：没有，一例疑似病例也没有；不仅埃及新首都CBD项目没有、中建埃及分公司没有，根据中国驻埃及使馆大使发布的消息，在华埃及人与在埃中国人均无感染新型冠状病毒的情况。

截止2月1日，中建埃及新首都CBD项目、包括埃及分公司机关所有需要隔离人员均已完成14天的医学观察，没有发现任何疑似病例，已全部解除预警。我相信只要严格落实中建埃及分公司防疫工作小组的部署安排，严格控制外来人员，切实阻断疫情传播源，我们就一定能够打赢这场疫情防控阻击战。

问：目前新首都CBD项目的埃及员工对于本次新型冠状病毒引发疫情有什么反映？

艾哈迈德·哈里法：最近，我接触到一些埃及员工，他们对本次疫情的看法不尽相同。大部分人认为本次疫情对施工生产影响不大；而另有少部分人则表示非常担心。我已建议大家做好个人防护，掌握防范本领，同时建议加强对埃及员工应对疫情防护能力的培训。

问：自1月26日鼠年初二展开的防疫行动至今已经持续一周了，中建埃及采取的主要防疫措施有哪些？

陈玉明：针对新型冠状病毒感染的肺炎，疫苗研发还需要时间，目前还没有完全针对性意义上的特效药。所以，预防依然是重中之重的任务。为落实上级要求，中建埃及于1月26日迅速成立了以中建埃及分公司总经理常伟才为组长的防疫工作小组，落实监督和防控措施，果断暂停在国内出差、探亲、休假人员返埃和在埃人员回国行程；积极储备防控物资，严格出入登记，强化值班制度，并针对节前已赴埃探亲员工家属和员工子女，以及少部分节前返埃员工开展了一系列隔离观察，在引导员工加强自我防护方面做了大量工作。

在不中断项目施工生产前提下，我们的疫情预防主要工作：一是切断因国内外人员流动而造成的传染源。考虑到CBD项目是集体生活，好几千人集中工作，一旦由外界带来一例感染源，后果将不堪设想。防疫工作小组为此建立了疫情零报告制度，并在项目现场入口设置体温测试点，体温正常并登记报备后放可入场。二是防疫工作小组还准备了N95口罩、电子体温表、消毒液、喷雾器等日常防范用品，为各部门、各标段配发。每天晚上都会对办公楼、食堂、宿舍以及公共车辆消毒。

问：如何进一步做好海外防疫工作，请从医学角度提些建议和意见？

陈玉明：一是隔绝、阻断传播源依然是我们工作的关键，在严控外来人员入场的同时，还要杜绝内部人员在外聚餐，最大限度减少外出；二是落细落实消毒、通风等疫情防控措施，勤洗手，未洗手之前，不要触碰眼、鼻等部位；三是诊所医务人员做好自身防护同时，增加到各标段调研频率，做到送医上门；四是一旦出现疑似病例，立即上报，第一时间按领导要求用救护车转移至埃及当地传染病医院。此外，建议加大宣传力度，做好舆论引导，提高所有员工的防范意识与防范能力，平抑和消除恐慌心理和情绪。

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