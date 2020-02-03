中新社得梅因2月2日电 题：美国2020大选首战：艾奥瓦的“含金量”与“性价比”

中新社记者 陈孟统

距艾奥瓦州党团会议投票不到48小时，美国2020年总统选举党内预选首场争夺即将打响。

全美第一个预选投票州，艾奥瓦的选情“风向标”意义不言自明。共和党方面，美国总统特朗普胜出几无悬念。民主党竞选人到底“成色”如何，成为2月3日晚的最大看点。

最近一周的美国多项民调显示，联邦参议员桑德斯和前副总统拜登在艾奥瓦的支持率保持领先，并与紧随其后的联邦参议员沃伦和印第安纳州南本德市长布蒂吉格拉开差距。民主党内部“建制派”和“激进派”难分上下的选情在艾奥瓦延续。

艾奥瓦地处美国中西部，是一个地广人稀的农业州，也是关键摇摆州之一。这里的胜出者未必就能最终获得总统候选人提名，但历史数据也显示，自1972年以来，在艾奥瓦得票率排名第四之后的竞选人无人最终“出线”。

相对于人口稠密、交通便利的大都市圈，想在“偏远”的艾奥瓦竞选造势，竞选人不得不付出更多的时间成本和竞选资金。党团会议前的两个周末，仍在艾奥瓦保持密集造势频率的，只剩下拜登、桑德斯、沃伦、联邦参议员克洛布彻等少数拥有初选电视辩论资格的民主党竞选人。

“竞选人不能只来得梅因等几座大城市搞一场大型集会，然后坐飞机走人。”艾奥瓦州民主党主席托瑞·普莱斯说，他们必须走进社区，走进乡村，走进少数族裔群体，与选民沟通、对话、倾听。具备这样能力的竞选人，才能与艾奥瓦选民建立起联系。

与大多数州采用填写选票的初选投票不同，艾奥瓦、内华达、夏威夷等少数州仍保留着党团会议的传统选举形式：通过党员为竞选人拉票，然后“分拨站队”清点人数以最终确定得票数。

如果说14个州同时举行初选投票的“超级星期二”考验的是竞选人的竞选广告投放能力，那么艾奥瓦、新罕布什尔、内华达和南卡罗来纳4个早期投票州初选，则较量的是竞选人的亲民度和基层动员能力。

“党团会议的特殊之处，就是为普通选民提供了与竞选人面对面接触的机会。”家住艾姆斯的民主党员查理·布鲁纳对中新社记者说，自己心中虽已有投票意向，但仍希望多听听不同竞选人的主张。竞选人沃伦和杨安泽2日在这座距离得梅因25英里外的小镇举行造势活动。

美国舆论分析认为，如果拜登在艾奥瓦拔得头筹，将为民主党“建制派”在整个大选周期赢得主动。但桑德斯在艾奥瓦票仓稳固。他必须拿下该州，否则后期的竞选压力将陡增。

不过，民主党内部的“左右之争”以及一些“场外因素”也让艾奥瓦的选情“含金量”打了折扣。这其中就包括去年11月才迟迟加入选战的纽约前市长布隆伯格。

由于只依靠自己的资金竞选，布隆伯格失去了参加初选电视辩论的机会，并选择跳过4个早期投票州，直接将目标锁定“超级星期二”。NBC报道说，这位美国现代历史上最富有的总统竞选人，仅在去年宣布参选后的6周内就花费了1.88亿美元用于竞选造势。

对于这种脱离选民，只考虑“性价比”的做法，一些艾奥瓦人并不买账。“我更喜欢能跟选民面对面沟通、互动的竞选人，这样我才能真正了解他们在想什么。”得梅因人莎拉说。

美国民调专家约翰·佐格比认为，如果民主党选民迟迟不能在“建制派”和“激进派”之间作出选择，布隆伯格获得提名的几率将大增。曾研究过布隆伯格竞选纽约市长策略的佐格比说，“他是一个没有十足把握不会参与竞争的人。”

除了上述候选人，在2月重获电视辩论资格的华裔竞选人杨安泽也在艾奥瓦保持着曝光率。佐格比日前接受中新社记者采访时指出，在过去三个大选周期中，美国亚裔选民人口快速增长。杨安泽的竞选在提升自身知名度的同时，也在美国亚裔特别是华裔族群与主流社会之间架起了桥梁。

在最近几任美国总统中，卡特、里根、老布什、克林顿和奥巴马都曾在艾奥瓦胜出，进而获党内提名并最终入主白宫。

“艾奥瓦就像一个守门人，虽然其代表性总是遭到质疑，但将为竞选人们明确坐标。”佐格比说。

艾奥瓦州共和党主席杰夫·考夫曼认为，任何想在未来成为总统的人，必须从艾奥瓦州这样的地方起步。托瑞·普莱斯则指出，赢得艾奥瓦的竞选人会更强、更犀利，如此才能更好地迎接最后的大选。(完)

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