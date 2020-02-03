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南部非洲遭遇持续干旱威胁

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年02月03日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　世界粮食计划署近日发布声明称，近年来气候变化导致极端天气频发，南部非洲国家遭遇持续干旱等气候灾害，造成粮食严重减产，不少国家面临粮食安全危机。目前南部非洲发展共同体的16个成员国中约有4500万人面临饥荒。

　　据南非独立传媒网站报道，撒哈拉以南非洲的许多国家和地区属于热带雨林气候，但5年多来，即便在雨季，很多非洲国家的降水量也大大低于往年400毫米至1000毫米的均值，整个南部非洲只有一年的降水情况正常。

　　持续干旱给该地区的农业生产带来严重影响。联合国人道主义事务协调办公室指出，在粮食危机面前，最贫穷和最脆弱的国家首当其冲。国际社会需要在这一地区扩大人道援助工作，并做出长期努力。否则，这些国家在过去几年取得的发展成果可能会迅速消失。

　　世界粮食计划署南部非洲区域代理主任玛格丽特·马鲁表示，南部非洲的气温上升速度是全球平均水平的两倍。尤其是在2015年至2016年间发生了厄尔尼诺现象之后，高温导致的干旱以及其他极端天气使该地区的生态愈发脆弱。国际气候变化专门委员会评估认为，未来几年受恶劣天气影响最为严重的9个非洲国家中，南部非洲占有6个，分别是刚果民主共和国、马拉维、莫桑比克、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦。

　　南非是南部非洲最大经济体。然而，干旱正威胁着南非农民的生计。南非《每日商报》刊登文章表示，持续干旱已导致南非农业部门损失数十亿兰特（1元人民币约合2.11兰特）。干旱造成数千头牲畜死亡，农民种植玉米、大豆、向日葵、高粱和花生等夏季作物的进度也落后于往常。

　　世界粮食计划署发表声明称，目前至少需要4.89亿美元来帮助南部非洲国家应对由干旱造成的饥荒危机。他们正在呼吁国际社会增加对南部非洲饥民的紧急救助，同时在该区域投资一些相关农业项目，以提升弱势群体应对气候变化的能力。

　　此外，高温和干旱天气致使南部非洲野外环境遭破坏，野生动物生存状况堪忧。由于缺乏食物和水源，过去几个月，津巴布韦已有数百头大象在国家公园死亡。去年6月，为了预防野生动物因干旱死亡，纳米比亚环境部决定拍卖各保护区内至少1000只野生动物，包括野水牛、跳羚、长颈鹿和大象，并把拍卖所得用于保护区运营及野生动植物保护。

　　（本报约翰内斯堡电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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