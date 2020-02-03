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鲜花球茎年出口额达100亿欧元，出口量占全球市场约60%

荷兰花卉业，美丽更有竞争力（他山之石）

本报赴荷兰特派记者  任  彦

2020年02月03日05:20  来源：人民网－人民日报
 

　　在马斯特经营的农场中，一辆收割机将郁金香花瓣铲掉，以利于球茎更充分地吸收营养。
　　本报记者 任 彦摄

　　2019年1月18日，在荷兰“国家郁金香日”活动上，两位女士合影留念。
　　本报记者 任 彦摄

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　　花卉产业是荷兰的支柱产业。荷兰每年大约培育90亿个鲜花球茎，年出口额达100亿欧元，出口量占全球市场约60%。郁金香是荷兰种植最广泛的花卉，占花卉总产量的47％。本报记者走访了荷兰的郁金香农场和鲜花拍卖市场，探寻荷兰花卉产业的竞争力源自何处。

　　

　　专业化带来了荷兰花卉的优质和高产

　　秋末冬初是荷兰郁金香球茎种植的时间。在荷兰北荷兰省斯洛特多普村，桑德拉·马斯特正和一些工人一起种植郁金香球茎。他们先用农业机械在垄上铺一层丝网，然后在丝网上播撒郁金香球茎，接着用另一层丝网盖住球茎并培土。

　　“这种丝网有几百米长，非常结实，是中国生产的。在收获球茎的时候，机械把上下两层网拽起来，沙土从网眼漏掉，网里便只留下球茎。” 马斯特一边拉着丝网一边说：“我们农场每年要花7.5万欧元从中国购买这种丝网，中国生产的丝网性价比最高。”

　　马斯特和丈夫西姆经营的这个现代化农场里，种植了约40公顷郁金香球茎，种植面积在当地排在前列。“在上世纪30年代之前，这里还是一片大海，低于海平面5米多。”马斯特说，荷兰政府通过填海造田获得大片土地，出租给农民开垦耕种，“我丈夫的祖父在1930年成立了这家农业企业，后来规模不断扩大，现已买下了土地所有权。”

　　过去，马斯特所在村庄的村民全部以传统种植业为生。随着土地价格不断上涨以及农业机械化的发展，很多农民无法依靠租用小块土地维持生计，便为规模较大的现代化农场打工，或者到城市谋求新的工作机会。“目前，村里共有6家现代化农场。现代化农业和传统农业在经营上有着巨大不同。传统农业主要目的是自给自足，现代化农业则高度集约化，如果没有雄厚的资金和巨大的市场就难以为继。”

　　与马斯特一起工作的工人来自波兰。荷兰花卉农场大都雇用来自波兰的短期工人，他们的工资比当地工人低。农忙时节，这些工人来到农场工作一段时间，农闲时间便像“候鸟”一样回到波兰。“荷兰人口老龄化日益严重，很多年轻人又不愿意从事农业，很多农场主只能从东欧一些国家引进劳动力。”马斯特说。

　　据了解，荷兰的花卉大都由家庭农场种植生产。农场以家庭成员为主，旺季时聘请临时工为助手。许多种植者专门生产一种花卉，甚至是一种花卉的一个品种。单一植物栽培有利于机械化，而机械化更易于节省昂贵的劳务费用。这种高度专业化为荷兰花卉的优质和高产打下基础。

　　在新花卉品种培育上舍得投入巨额资金

　　4月底，在马斯特种植的一片红色的郁金香花田里，一辆收割机隆隆驶过，鲜艳的花瓣撒落在垄间，垄上碧绿的花枝在风中摇曳。“把鲜花切掉是为了让球茎充分吸收营养。”马斯特用手摘掉遗漏的花头，说道： “这片郁金香花田不是用来种花的，而是培育球茎的，赏花只是副产品而已。”

　　球茎在6月收获。马斯特把一半球茎留作自用，另外一半出售给本国其他郁金香种植者，或者出口到其他国家，中国是主要出口目的地之一。“小球茎在秋季用于花田种植，主要是为了培育大的球茎。而大球茎则在冬天用于温室栽培，主要是为了培育郁金香花，投放到鲜切花市场。球茎的价格由开花的品种和色泽决定。” 马斯特说：“为了满足日益多元的市场需求，我们不断创新，培育出种类繁多的郁金香球茎。”

　　荷兰平均每年能推出800至1000个新花卉品种。新培育的郁金香球茎至少需要5年甚至10年的时间才能开出第一朵花，但至此还不知道它是否具有商业价值。不过，一旦成功培育出具有商业价值的新花卉品种，其盈利非常可观。舍得投入巨额资金用于培育新花卉品种，是荷兰花卉产业的制胜秘诀之一。

　　一体化服务大大缩短了花卉交易和上市时间

　　每年12月初，马斯特会带领工人在温室大棚里种下100万个郁金香球茎。在为期4个月的温室大棚种植期里，每一茬郁金香的生命周期约为三周。通常，每三周就要种植并出售100万株郁金香鲜切花。这样大的种植量，对温室大棚的自动化生产要求非常高。计算机不仅能控制温室供水、供肥、温度、通风、湿度和空气中的二氧化碳含量，还能控制温室中的日照率。只有在加工和包装环节，才需要人工的辅助。

　　“我们的花每天都会运往阿斯米尔，在那里的鲜花拍卖市场销售。”马斯特说，在荷兰，花卉种植者只参与花卉的生产过程，集中精力生产高品质的花卉产品，而产品的销售全部交给花卉拍卖市场。全荷兰共有七大鲜花拍卖市场，这些拍卖市场都位于交通方便、距离种植农户比较近的地方。“从地头到拍卖市场，只有扔块石头就能到的距离。”马斯特说。

　　阿斯米尔鲜花拍卖市场不仅是荷兰最大的鲜花拍卖市场，也是世界上最大的鲜花交易市场。一眼望不到头的仓库大厅有足足200个足球场大小，层层叠叠的鲜花整齐划一，成箱地码放在成千上万个特制的花架中，空气中满是潮湿而馥郁的花香。阿斯米尔鲜花拍卖市场每年交易的鲜花品种高达1.3万种。统计显示，全球约60%的鲜切花和绿植都是在此交易的。

　　鲜花拍卖市场已成为荷兰花卉销售的主渠道。花卉拍卖市场对花卉产品的加工、保鲜、包装、检疫、通关、运输、结算等服务环节实现了一体化和一条龙服务，大大缩短了花卉的交易和上市时间，确保了鲜花在当天晚上或第二天出现在世界各地的花店里，不仅提高了效率，而且降低了交易成本和风险。

　　（本报阿姆斯特丹电）


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 17 版）
(责编：曹昆)
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