美国遭受严重流感侵袭

美国疾病控制与预防中心1月31日发布的最新报告显示，2019年10月1日至2020年1月25日，逾1900万人感染本次季节性流感，约有18万人住院，至少1万人死亡，其中包括至少68名儿童。随着流感的蔓延，这一数字预计还会上升。

美国的流感季节一般从当年10月开始，可持续到次年5月份。美国国家过敏和传染病研究所预计，此次流感季将是10年来美国最严重的流感季之一。美国疾控中心的监测显示，美国流感活动在今年前两周有所下降，但并未得到遏制，目前正再次回升，且没有迹象表明已经达到顶峰。在本次流感季中，乙型流感病毒的报告频率高于其他流感病毒。不过，最近几周，甲型（H1N1）流感病毒的报告频率已经开始高于乙型流感病毒。卫生专家称，一般而言，乙型流感在儿童和年轻人中更为常见，而甲型流感则在老年人中更常见。

美国常年饱受流感困扰。2017年至2018年流感季，美国有4500万人患病，多达6.1万人死亡。此次流感病毒大面积传播，给许多地区带来了挑战。当前，全美除夏威夷州以外所有49个州都出现了大面积流感传播。在俄亥俄州，一家为该州东北部几乎所有主要医院提供血液的血库库存一度告急，原因是流感暴发影响了献血量；在田纳西州诺克斯维尔，迅速蔓延的流感病毒已经导致当地学校停课。

多家美国媒体在报道中指出，就客观影响看，流感对美国构成了广泛的威胁。卫生专家认为，流感之所以每年都给美国造成沉重打击，与许多公众不接种疫苗直接相关。美国疾控中心表示，每年一次的季节性流感疫苗是预防流感的有效方法。然而，该中心的数据显示，上个流感季，只有不到一半的美国成年人接种了流感疫苗；在儿童中，接种流感疫苗的比例也只有62%。美国国家传染病基金会2019年夏天进行的一项调查显示，只有一半的美国人表示，自己计划当年接种流感疫苗。

美国公众对流感的重视程度不够，也被认为是加剧流感问题的一项重要原因。卫生专家指出，流感虽在生活中比较常见，但包括肺炎、支气管炎、哮喘突发和心脏问题等流感引起的并发症，可能是致命的。此外，流感病毒每年都在变化，有时某个流感季的主要毒株会比前几年的毒性更强，这直接影响了感染人数和症状的严重程度。美国天普大学刘易斯·卡茨医学院家庭与社区医学系主任玛戈·萨沃伊表示，美国人对流感习以为常，正是这种熟悉带来的低估让流感变得更加危险。

（本报华盛顿2月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 15 版）

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