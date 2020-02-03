英国正式脱离欧盟引发多重思考（国际视点）

在“脱欧”公投3年多后，1月31日英国终于正式离开欧盟。图为2月1日，人们从伦敦金融城大楼附近经过。

新华社发

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1月31日，英国正式成为第一个脱离欧盟的成员国，英欧关系由此翻开崭新一页。从这一刻起，英国进入“脱欧”过渡期，过渡期到2020年底结束。英欧双边贸易关系暂时维持现状，并将展开谈判以达成未来关系协定。

当地时间1月31日晚11时，英国正式“脱欧”，结束其47年的欧盟成员国身份。从当晚11时起，英国与欧盟进入“脱欧”过渡期，英国失去欧盟成员国资格，但仍需遵守欧盟规则、缴纳欧盟预算费用。按目前安排，过渡期至今年年底结束。其间，双方将就未来贸易关系进行谈判。

历时约3年半，经过几度延期和多轮谈判，这部漫长的“脱欧”剧即将结束，但下一部过渡期谈判的大戏即将开启。由于英国议会立法禁止延长过渡期，外界普遍认为，英欧要在11个月内达成一份双方都满意的贸易协议，难度之大超乎想象。

“离开欧盟是我们历史的转折点”

1月31日夜，伦敦威斯敏斯特议会大厦前，当时针指向11时整，人群沸腾了起来，无数人挥舞着米字旗。这一刻，英国正式脱离欧盟，超过3年半的“长跑”暂告一段落。

英国首相约翰逊当晚发表电视讲话时表示，“脱欧”日不是结束，而是开始。在经历了分裂的公投和冗长的辩论之后，英国应该团结起来。“这是破晓一刻，也是幕启之时。”

为了纪念“脱欧”，英国皇家造币厂推出了1500枚面值为50便士的“脱欧金币”。虽然售价高达945英镑，金币在很短的时间内售罄。英国财政大臣赛义德·贾维德表示：“离开欧盟是我们历史的转折点，这枚硬币标志着新的一章的开始。”

与此同时，英吉利海峡另一边的布鲁塞尔欧洲议会大厦外，飘扬了47年的英国米字旗不再升起。成立后几次扩大的欧盟首次减员。1月31日，欧盟“三驾马车”欧洲理事会、欧盟委员会和欧洲议会的领导人联合发表署名文章对英国离开表示“非常遗憾”，称“这是值得反思和令人百感交集的一天”。欧盟领导人强调，欧盟将开启新未来，希望同英国构建持久的合作伙伴关系。

德国总理默克尔表示，英国“脱欧”对欧盟和德国都是一个意义重大的转折时刻。她表示，德国希望维持与英国的紧密合作伙伴和朋友关系，欧盟27个成员国将全力确保欧洲持续繁荣。

法国总统马克龙说：“英国的离去令人震惊，这是一个历史性的警告。欧盟各成员国都必须警惕，并进行反思。”马克龙认为，英国“脱欧”说明“欧盟的改革做得还不够”，面对激烈的国际竞争，欧洲需要更加团结。

“新的不确定性的开端”

接下来，英欧将进入11个月的“脱欧”过渡期。关乎英国与欧盟未来关系的贸易协议谈判成为焦点。专家认为，在不到一年时间内，英国要与欧盟、美国等主要贸易伙伴达成贸易协定挑战巨大，充满不确定性。

尽管约翰逊称，英欧在今年底结束的过渡期内达成贸易协议“可能性巨大”，但欧方多次表态，短短几个月内达成涵盖英欧关系所有领域的贸易协议“几乎不可能”。

对英欧即将展开的谈判，马克龙表示，愿与英国建立“最密切、最坚固的”伙伴关系，但任何关系都不比“欧盟成员”更密切，英国不可能脱离欧盟仍然享受欧盟成员的好处。

不少英国学者认为，贸易谈判将是比“脱欧”协议更加难啃的一块硬骨头。多年来，欧盟一直是英国最大的贸易伙伴。英国约1/3的食品从欧盟进口，英国生产的汽车中55%出口到欧盟。如果无法达成贸易协议，过渡期结束后，双方将在世界贸易组织的框架下进行贸易，面临高额的关税，这将给英国经济带来巨大影响。

美国哈佛大学比较政治学教授皮帕·诺里斯评论称，现在说英国完成“脱欧”为时过早，1月31日只是“新的不确定性的开端”。英国与欧盟需要就未来关系进行谈判，这是一个艰巨而复杂的任务。

也有专家认为，英欧在年底前达成自贸协定是可能的，但英国将面临欧盟提出的一系列先决条件，包括允许欧盟进入其捕鱼水域、承诺不降低环境和劳工标准以及遵守国家援助法律等。

一些专家建议，英国应将谈判精力放在核心领域，保证英国最主要的经济部门不受损失。英国前司法大臣多米尼克·格里夫表示：“在过渡期内，英国很可能与欧盟在重点领域达成一系列短期的协议，然后用4—5年的时间达成一个最终的贸易协定。”

“欧洲的发展走到一个关键路口”

舆论普遍认为，英国“脱欧”对英欧双方都将产生深远影响。对英国而言，“脱欧”后的英国，贸易规则将被重构，金融业面临冲击，劳动力短缺问题也将加剧。“脱欧”还可能造成英国在欧洲乃至全球的影响力下降。对欧盟而言，欧洲在国际格局中的地位将遭冲击，英国的离开让欧盟减少了3万多亿美元GDP、6600多万人口，这将进一步削弱欧洲在国际上的影响力和竞争力。“欧洲的发展走到一个关键路口，需要认真思考如何面对英国‘脱欧’后的新变局”。

有专家指出，经济发展停滞导致民生问题日益突出，悲观情绪弥漫欧洲，而英国“脱欧”可能会进一步打击欧洲民众对现行制度和发展前景的信心。

欧洲媒体分析称，英国“脱欧”对欧盟构成挑战，但也给欧盟重新审视欧洲一体化提供了机遇。马克龙表示，英国“脱欧”敲响“历史警钟”，欧洲民众比以往任何时候更需要一个团结的欧洲。英国的离开应该成为欧盟开启深度改革的契机。

1973年，英国加入欧洲共同体，当时欧共体只有6个成员国。历经几次扩员，英国“脱欧”后，欧盟成员国仍然有27个。英国“脱欧”公投结果助长了欧洲民粹势力兴起，舆论一度担忧英国的做法可能引起其他国家效仿，欧盟将面临分裂的危险。2019年的欧洲议会选举结果表明，“挺欧派”继续占主导地位，欧盟民众支持欧洲一体化的基础仍在。

有分析指出，欧盟当前面临一系列棘手难题，包括内部长期存在的“东西裂痕”、价值观差异、经济社会发展不平衡问题，加上财政净贡献国英国离开给欧盟带来更大财政压力等，诸多问题都需要有足够的动力和勇气去推动解决，英国“脱欧”可望成为欧盟改革的“催化剂”。

（本报布鲁塞尔、伦敦2月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 15 版）

(责编：曹昆)