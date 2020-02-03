王毅同俄罗斯、德国、马来西亚、土耳其外长通电话

据新华社北京2月2日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同俄罗斯外长拉夫罗夫通电话。

拉夫罗夫表示，俄方充分肯定并高度赞赏中方为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情采取的有效应对措施，相信疫情的威胁很快就会消除。昨天，普京总统向习近平主席发出慰问电，表示俄罗斯全力支持中方抗击疫情，愿提供必要医疗物资援助，派防疫专家代表团赴华，开展联合研制疫苗和抗疫药物等合作。

王毅感谢普京总统向习近平主席发来慰问电，表示这体现了两国元首之间的牢固互信以及中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平。中国人民正在上下一心、团结一致同疫情进行严肃斗争，我们完全有能力、有信心、有把握战胜疫情。

据新华社北京2月2日电 2月1日晚，国务委员兼外长王毅应约同德国外长马斯通电话。

马斯对中方抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情表示支持。他说，中国政府采取的公开、透明、合作态度以及有力、有效措施令人钦佩。德方已向中方提供了一定数量的急需医疗物资，愿根据中方需要进一步提供援助。

王毅对此表示感谢并介绍了疫情防控工作最新进展，强调中国政府不仅把中国人民的生命安全和身体健康放在心上，也在尽最大努力维护全球公共卫生安全。在华的德国公民的健康和生活是有保障的。我们有信心、有能力战胜疫情。

据新华社北京2月2日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同马来西亚外长赛夫丁通电话。

赛夫丁代表马来西亚政府和人民向中方遭遇新型冠状病毒感染肺炎疫情表达诚挚慰问，强调马方在这一艰难时刻将坚定同中国人民站在一起。马政府已作出决定，不会限制中国公民访马，相信此次疫情是暂时的，中方完全有能力早日战胜疫情。

王毅表示，中马是友好邻邦，一贯相互支持。中国有独特的制度优势，有应对重大灾情的丰富经验，有先进的防疫和治疗手段，我们完全有能力也有把握早日战胜疫情。

据新华社北京2月2日电 2月1日，国务委员兼外长王毅应约同土耳其外长恰武什奥卢通电话。

恰武什奥卢对因新型冠状病毒感染肺炎影响离世的人员及家属表示哀悼和慰问，充分肯定中方抗击疫情的强有力举措，相信中方的防疫措施将很快见效。土方已向中方提供必要医疗物资，并愿根据中方需要提供更多帮助。

王毅感谢土方在中方防控疫情的关键时刻向中方提供医疗物资，这体现了土方对中国人民的友好情谊。王毅说，中土双方是朋友和伙伴，理应在困难时刻坚定站在一起。在习近平主席亲自指挥下，中国建立了举国体制，上下一心，全力应对疫情。我们有强大的动员能力，丰富的应对公共卫生突发事件经验，一定会尽早战胜疫情。

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 03 版）

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