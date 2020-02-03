日本大分市举行募捐活动支援武汉

人民网东京2月3日电（记者刘军国）2月2日，由大分华侨华人会主办的“武汉加油”慈善募捐活动在日本大分县大分市举行。中国驻福冈总领馆代总领事康晓雷、大分市长佐藤树一郎、大分华侨华人会会长黄梅雄及大分市友好人士、日本大学生等百余人参加。

日本前首相村山富市为该活动致信称，作为武汉的友城，大分将全力以赴支援武汉，让我们齐心协力抗击疫情。

康晓雷在致辞中对大分市政府、市民积极援助武汉抗击新型冠状病毒疫情表示衷心感谢和敬意。大分市作为武汉市友城，在武汉危难时刻，第一时间将医用口罩、防护服、护目镜等紧缺医用物资运往武汉，广大大分市民纷纷捐款捐物，这些义举在中国国内引起热烈反响，让武汉市民以及中国人民切身感受到了来自大分市及日本人民的关心和支持。中日友谊源远流长，在患难时刻，日本各级政府、友好团体、各界人士真诚支援中国抗击疫情，中国人民不会忘记日本人民的深情厚谊，相信两国世代友好的根基会越来越稳固。

康晓雷指出，中国正在举全国之力与疫情进行斗争，采取了一系列科学、全面、有效的措施，有关进展受到国际社会的高度评价。广大华侨华人虽然身处海外，但心中时刻牵挂着祖国人民的安危，积极发起捐赠，为战胜疫情发挥积极作用。相信在中国政府的坚强领导下，在国际社会的共同努力下，中国人民一定能够打赢这场疫情阻击战。

佐藤树一郎表示，大分市与武汉市缔结友城40年来，各领域交流合作密切。大分支援武汉抗击疫情义不容辞，希望武汉能早日战胜疫情，让百姓尽早回归正常生活。

黄梅雄表示，将原定于今日举办的春节庆祝活动“大分春节祭”临时改为慈善募捐活动，呼吁日本各界为武汉、为中国加油打气，为战胜疫情尽自己的一份力。

活动现场还设置了募捐箱和留言板，到场观众纷纷慷慨解囊，献上自己的爱心，同时还亲笔写下了对武汉战胜疫情的美好祝愿。

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