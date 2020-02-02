硅谷华人爱心驰援武汉

人民网2月1日旧金山电（记者邓圩）发生在武汉的疫情深深地牵动着远在美国的华人华侨 ，“我们要为武汉做点什么”！多次参加“寻根之旅”的硅谷华侨华人子弟及家庭将心中关切化成快速有效的实际行动。

旧金山当地时间2月1日，翰林文教基金会联合侨路基金会、湖南联谊会，为奋战在第一线的亲人们送去所需医疗物资。侨路基金会联合会长李兢芬介绍，从1月25日正式启动至今，已有248位捐赠者，累积捐款金额至157312.35美元。著名侨领方李邦琴密切关注疫情，引荐中投中财基金管理有限公司所属的中科康健产业有限公司，出资十万美元支持疫区防治。

翰林文教基金会的理事王亚静说，感谢侨路基金会和湖南联谊会的支持，帮助“寻根之旅”的孩子们完成心愿。

侨路基金会主席赵湘君介绍，救援的各个部门，从筹款、财务、采购、物流等各部门全体义工夜以继日地全力支持抗击疫情，保证捐款人的每笔善款都公开透明，全部用于驰援武汉，将把全部捐款人姓名夹带在捐赠货物品中第一时间送往祖国，确保硅谷海外华人的爱心传递出去。

美国湖南联谊会会长欧阳飞鹏介绍，湖南临近武汉，受疫情影响严重，是重灾区。需要及时和大力支持。目前 为11个湖南市县提供了适量的医疗物资捐赠，第一批捐赠物资将于1日晚上出关送往中国。

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