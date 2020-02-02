中国驻美大使崔天凯：中美应加强合作 警惕“政治病毒”

人民网洛杉矶2月1日电（记者王如君）美国加州大学圣迭戈分校2月1日举行美中关系论坛，中国驻美国大使崔天凯应邀出席并作重要讲话。

崔天凯说，当前，防控疫情在中国是当务之急，人民群众的福祉是头等大事。我们正全力采取坚强有力的措施遏制疫情传播扩散，救治病患。从中央领导到基层，从医务人员到普通老百姓，中国举国上下众志成城、团结一心。我为我的祖国和人民感到骄傲。中国完全有信心、有能力战胜疫情。克服这样的磨难，中华民族定会发展得更好、更强。

崔天凯强调，我们做这一切不仅仅是为了自己，也是为了全球和地区公共卫生和安全，为了整个国际社会利益。我们以公开、透明、负责任的方式同世界卫生组织和其他国家加强合作、分享信息。我也借此机会向美国和其他国家的人民表达诚挚的感谢，谢谢你们在这特殊时刻给予中方宝贵支持。患难见真情。

崔天凯表示，同疫情的斗争再次证明，世界各国命运相联、休戚与共，必须携手应对困难和挑战。实际上，我们这个世界也曾面临H1N1病毒、埃博拉疫情等诸多卫生防疫方面的挑战。事实证明，不论情况如何困难，只要国际社会团结一心、共同努力，我们就能够战胜疫情、挽救生命。这里我想引用世界卫生组织总干事谭德塞的话，“此时此刻我们要尊重事实，克服恐惧；我们要相信科学，摒弃谣言；我们要团结一心，杜绝抹黑。”这也为我们探讨中美关系提供了思路。谢淑丽博士此前曾提议，为防止病毒传播，本次论坛期间大家不握手。我对此完全支持。同时，我认为我们也需要警惕妨碍中美携手应对共同挑战的“政治病毒”。可能有些人试图利用当前形势谋取政治或经济利益，甚至推动两国人民“脱钩”。这样的企图违背人道主义精神，也悖离了两国人民的共同利益。我们应坚决反对。

崔天凯说，当今世界正在发生复杂、深刻、快速的变化，这是中美关系所处的时代大背景。中国、美国、世界，三者紧密关联。忽视其中任何一个方面，就如同缘木求鱼，难以明辨时局，更难找到正确答案。中国的发展无意挑战谁、取代谁，我们对地区和世界霸权没有任何兴趣。我们认为，一个健康稳定的中美关系，是构建人类命运共同体不可或缺的组成部分，也是其中应有之义。中美合作，能够办成很多有利于两国、造福世界的大事；而如果中美对抗，两国人民和世界人民的福祉都将受损。

崔天凯指出，不久前中美签署了第一阶段经贸协议，再次证明，中美虽然存在差异和分歧，但两国拥有广泛重要的共同利益。中美合则两利，斗则俱伤。只要双方顺应历史潮流和世界大势，坚持相互尊重、平等相待，就没有克服不了的困难、解决不了的难题。“面向未来，我们希望与美方加强战略沟通，重建两国关系新的战略框架，就两国世界观加强战略协调，构建以协调、合作、稳定为基调的双边关系，使之重新回到合作共赢的正确轨道。”

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