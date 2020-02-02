休斯敦中国城有新型冠状病毒感染者？美众议员和卫生官员合力打击谣言

人民网华盛顿2月1日电（记者郑琪）近日，关于得克萨斯州休斯敦“疫情”的谣言在社交媒体上疯传，导致休斯敦中国城生意下滑，当地各大药店商店口罩脱销，休斯敦华裔社区的紧张气氛不断加强。

1月31日，美国国会众议员艾尔·格林在休斯敦中国城举行新闻发布会，讨论有关新型冠状病毒的公共卫生问题及该疫情对中国城超市及企业的影响。

格林在发布会上表示，有关“休斯敦中国城百佳超市出现新型冠状病毒感染病例”的消息纯属谣言，目前得克萨斯州还未出现新型冠状病毒确诊病例。

格林表示，尽管我们必须认识到新型冠状病毒的严重性，但是我们不能对此公共卫生问题产生任何潜在的恐惧，或者散播任何不实的谣言。格林指出，休斯敦卫生部门及其他权威医疗机构都认为，到休斯敦中国城观光并无感染病毒的风险。

休斯敦卫生部门主管大卫·珀斯表示，在美国，每年与流感相关的死亡病例多达几万例。尽管新型冠状病毒已成为全球性的讨论话题，但每年的这个时候，流感病毒才是对休斯敦民众最大的健康威胁。

新闻发布会后，格林走访了中国城的一些商户，并和商户一起面对镜头，呼吁当地民众无需过度恐慌。

休斯敦国际区区长李蔚华、休斯敦西南区区长李雄、美中合作委员会会长范波等华裔社区领袖也出席了发布会，为打击针对当地华裔社区的谣言共同出力。

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