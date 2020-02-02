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南非对中国抗击疫情的能力充满信心

2020年02月02日13:15  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡2月2日电 （王磊）1月31日，南非卫生部长穆凯兹召开新闻发布会，就30日世界卫生组织宣布将新型冠状病毒感染的肺炎疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”的决定进行回应，高度评价中方在防控疫情方面所作积极努力，并强调对中国抗击疫情的能力充满信心，不存在撤侨问题。

穆凯兹表示，南非欢迎世界卫生组织相关决定，认为此举充分表明国际社会对疫情高度重视，有助于推动和加强在疫情监测、阻止病毒传播等方面的国际合作。南方将以世界卫生组织建议为指导，不会采取旅行、贸易限制措施，没有必要制造恐慌。

穆凯兹说，南方赞同世界卫生组织总干事谭德塞的评价，对中方有效应对公共卫生紧急事件的能力充满信心，对中方确保在华、包括在湖北省和武汉市的南非公民平安无虞充满信心。在中国特别是在武汉的居民，包括外国人健康医疗和生活必需品等后勤保障不会有问题。南方认为防控疫情要坚持限制移动原则，人员流动越多则病毒扩散的风险越大。南方迄今未发现在华南非公民感染病毒，没有任何证据表明需要从中国撤离或紧急疏散侨民。

穆凯兹强调，南非政府将与南非驻华使馆及中国驻南非使馆通力合作，也将同中国政府、世界卫生组织、邻国以及国际社会继续密切协调，确保有效防控疫情。

(责编：贾文婷、杨牧)
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