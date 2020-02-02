中国驻乌克兰大使馆驳斥蓬佩奥访问乌期间发表的错误言论

人民网基辅2月2日电（记者谭武军） 2月2日，中国驻乌克兰大使馆网站发表声明，对美国国务卿蓬佩奥访乌期间发表关于中国及中乌关系的错误言论予以驳斥。声明全文如下：

2020年1月31日，美国国务卿蓬佩奥在基辅接受美国媒体采访时，无端抹黑中国与乌克兰的互利合作，对此，我们并不感到意外，因为抹黑和攻击中国已成为蓬佩奥先生出访的“标准配置”。他的有关言论充斥着冷战思维和零和博弈的过时观念，除了洗脑式的重复说教，拿不出任何有说服力的论据和事实，处处碰壁，实在不值一驳。

国务卿先生找不到事实，我们愿告诉大家关于中乌互利合作的一些事实和数据：2019年，中乌双边贸易总额约120亿美元，中国已成为乌克兰第一大贸易伙伴。中方正不断加大对乌克兰农产品和食品的市场准入，双方已经签署菜籽粕、蜂蜜输华议定书，乌第一批冷冻牛肉也进入了中国市场，中国成为乌克兰农产品和食品出口的最大目的国。中国企业累计对乌投资3亿美元，涉及新能源、农业、基础设施、环保、IT等多个领域，为当地提供了3000多个就业岗位。中方本着为民利民原则，一如既往地向乌方提供无偿援助和捐赠，从电脑教学、数字电影放映设备，到医疗急救车、紧急救灾用车辆等等。为解决对乌投资融资问题，中方向乌方提供总额达15亿美元的融资担保额度。这样的例子还有很多。

在乌克兰经济最艰难的时候，是中国企业与乌人民同呼吸，共命运，对乌前景充满信心。需要特别指出的是，中方所有的援助、投资和贷款从不附带任何政治条件，与个别国家形成鲜明对比。

事实胜于雄辩。我们相信乌克兰人民心里都很清楚，谁在真诚地与乌方开展互利合作，谁给乌克兰人民带来真正的好处。

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