巴黎“唐人街”博爱门落成揭幕

卢沙野大使、陈文雄议员、伊达尔戈市长、顾梅区长等出席博爱门落成典礼。李永群摄

人民网巴黎2月1日电 （记者李永群）法国首都巴黎市“唐人街”（十三区）博爱门落成典礼于1日举行，中国驻法国大使卢沙野，法国国民议会议员、议会法中友好小组主席陈文雄、巴黎市长伊达尔戈、巴黎十三区区长顾梅，以及华侨华人代表等出席了典礼。

卢沙野致辞说，博爱是法国的国家格言之一，中国人也早在两千多年前提出了“兼相爱、交相利”的理念。此门以博爱命名，以门形立意，以红色涂染，巧妙而全面地展现了巴黎十三区各族裔友好相处的和谐局面，及对幸福生活的美好向往。

卢沙野表示，当前中国人民正在团结一心，英勇抗击新冠病毒疫情。法国政府和人民给予了我们道义和物质支持，体现出宝贵的博爱精神。希望各位侨胞继续拓展中法人文交流之门、双边友好之门、合作共赢之门，为中法关系发展注入新的活力，为不同文化相互借鉴树立新的标杆。

伊达尔戈发言说，博爱门既是中法友谊的象征，也是中法文化交流的桥梁。博爱门是进入亚洲文化之门，为巴黎增添了一处名胜。藉此机会，谨向正在抗击新冠病毒疫情的中国人民表达慰问和友谊，我们团结起来，一定能够战胜危机。巴黎一如既往地欢迎中国游客，巴黎的商店继续为中国人开放。

巴黎十三区建“中式牌坊”的提议最早在30年前就提出，近几年来在华裔民意代表陈文雄的积极推动下，终于大门落成。陈文雄指出，早在30年前就有华人提出要仿照全球各地的唐人街和中国城那样，在巴黎华人聚居区建造牌楼。从2013年开始，他努力搜集各国唐人街牌楼的资料，在十三区华人商家中广泛进行调查和动员，并积极游说巴黎市长和十三区长，终于在2015年得到了市长和区长的肯定答复。

牌坊的名称为“博爱门”(L'Arche de laFraternité)，陈文雄认为法语“porte”（门）一词不能充分表达他所期待的中式牌楼理念。“我想把‘porte’变成‘arche’，代表中法之间的友谊”。 “arche”一词在法文中既是指挪亚方舟，也表示建筑上的桥拱。博爱门是承载华人社群的传统、苦乐与愿景的小舟，也是向新环境、新文化和新思想开放交流的拱门。因此，传统的中式牌楼设计很快就被排除在外。

博爱门的设计师为国际知名的法国艺术家、摄影师乔治·鲁斯，他是十三区居民，也在十三区工作。博爱门的造型为红色的中文繁体字“门”，结构为金属板，并非单一的平面，而是分解为三段结构，为三维立体。这件艺术作品将成为十三区象征性建筑，并成为吸引游客的新地标。

博爱门将成为巴黎十三区的象征与地标。李永群摄

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