中国常驻维也纳联合国代表介绍中国防控疫情所作努力

人民网柏林2月1日电 （记者 花放） 中国常驻维也纳联合国代表王群大使31日举行专场吹风会，向各国常驻维也纳使节及国际组织负责人介绍中国防控新型冠状病毒感染肺炎疫情所作的努力。

王群首先通报了疫情防控的最新形势，并从政治支持、机制保障、防控措施、医学举措、物资供应等方面系统介绍了中国为抗击疫情所作努力，表示抗击疫情是中国党、政府和人民当前最重要的工作。在习近平主席亲自部署下，中国全国上下一心、多措并举，构建起全方位多层次防控体系，并果断采取稳、准、快、狠的医学措施，各方面工作公开透明，科学、有序、精准推进，正在逐步取得成效。

王群表示，中国政府始终以公开、透明、负责任的态度及时向国内外发布和通报疫情信息，回应各方关切，加强与国际社会合作。我们第一时间向世卫组织通报疫情并分享信息，邀请该组织专家到湖北武汉实地考察。中国所有驻外机构也同驻在国密切沟通，及时回应外方关切。中方将坚定履行国际义务，保障在华外国公民的生命安全与身体健康。中国应对疫情的努力赢得包括世卫组织在内广大国际社会的充分肯定。

王群说，世卫组织昨晚将疫情定为“国际关注的突发公共卫生事件”，但谭德塞总干事公开表示，此举主要是着眼于帮助卫生系统脆弱的国家加强疫情应对，并非对中国投不信任票，相反，世卫组织将继续对中国防控疫情的能力充满信心。就中方而言，我们采取的防控举措不但更早，而且最全面、最严格，很多举措远超出《国际卫生条例》要求。我们有信心能够有效控制并最终战胜疫情。

王群表示，中国有此前应对“非典”等公共卫生事件的有益经验。新中国成立70年特别是改革开放40年来积累了强大的科技和物质基础。这三条优势是中国抗击疫情的坚强保障。

王群强调，正是因为这三大优势，中国从判定病原到及时主动同世卫组织和其他国家分享有关病毒基因序列，仅用了一周多时间，开创了世界新型病毒感染症状快速确诊新纪录。中国决定7天之内在武汉建成2座临时疫情专用医院，第一时间将新型冠状病毒纳入法定传染病，果断暂时关闭武汉对外通道，争分夺秒展开了一场涵盖14亿人口的超大规模公共卫生维护行动。当前中国政府和人民正在全力抗击疫情，我们完全有信心、有能力、有把握最终战胜疫情。

王群说，近期维也纳国际组织有不少会议安排，中方将有国内前来的与会人员，也有国际组织计划派员赴华参加活动。我们将与相关国际组织协商安排，根据切断疫情传播链的原则，将传播风险降到最低。中国常驻团将与维也纳国际组织、常驻使团继续保持沟通、及时分享信息、加强协调合作，为有效应对疫情、维护全球卫生安全作出努力。

王群并就疫情防控国际合作、中方与会人员采取的自愿措施、疫情对中国经济影响、防控物资供应状况等问题回答了使节、国际组织高官和记者的提问。与会多方纷纷发言，赞赏中方为应对疫情采取的负责任、合作和透明态度，对中方有力、适当的防控措施予以充分肯定，对中方有关防控措施表示理解和支持。

(责编：贾文婷、杨牧)