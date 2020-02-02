张明大使就新型冠状病毒感染肺炎疫情接受欧盟媒体采访

人民网布鲁塞尔2月2日电 （记者 张朋辉）2020年2月1日，驻欧盟使团团长张明大使就新型冠状病毒感染肺炎疫情接受欧盟媒体《欧洲动态》（Euractiv）采访。

张明在回答记者提问时表示，目前，包括欧盟公民在内的外国人在武汉或其他城市生活和医疗都是有充分保障的。根据对当前形势冷静、科学评估，中方认为相关国家没有必要大规模撤离本国公民。世卫组织总干事谭德赛也表示，世卫组织并不主张这么做。在这场抗疫斗争中，有句话是适用的：我们唯一值得恐慌的是恐慌本身。控制并战胜疫情最大的对手可能不是病毒，而是恐慌。在当前形势下应保持镇定和理性，没有必要过度反应，尽可以对中国政府防控疫情的能力充满信心。同时，对于个别国家提出的撤离本国公民请求，中方将根据国际惯例，并依照中方有关防疫规定，作出相应安排，提供必要协助和便利。

张明说，愿借此机会，向关心和支持中国抗击疫情的欧洲各界人士表示感谢。自疫情发生以来，中欧双方保持了密切沟通与合作。当前这场疫情防控阻击战进入关键阶段，湖北省抗疫一线对医疗防护物资需求仍然较大，中国驻欧盟使团正同欧方商洽提供采购信息。对欧方表达愿提供支持援助的善意，我们也表示感谢和欢迎。

采访全文如下：

记者：武汉目前正被隔离，有欧盟媒体发布了民众因“封城”而透过窗户大声呼喊的视频，令人感到恐慌。武汉居民的生活现状如何？他们如何购买食品和获取其他资源？中国政府如何解决武汉目前面临的严峻局面？

张明大使：我也看了你提到的视频。有人看了这段视频感到恐慌，可能是因为不懂中文，不知道他们在喊什么。他们喊的是“武汉加油”，还有的在高唱国歌。这是“非常时期”武汉人民信心的表现，决心的表现，乐观和团结一心抗疫的表现，是非常令人感动的。

湖北省武汉市是此次最早发现新型冠状病毒感染病例的城市，也处于这场疫情的中心。在疫情防控的关键时刻，武汉临时实施人员进出管控措施，主要是暂停运营城市公交、地铁、轮渡、长途客运，暂时关闭机场、火车站、高速公路等通道。这是严格控制传染源，阻断传染链，有效防止传染病大面积扩散的重要举措，减少了病例向中国其他地区和国外输出，对疫情防控发挥了积极作用。

对武汉这种上千万人口的城市实施人员进出管控，挑战是巨大的。我们采取了许多措施，尽可能减少各方面影响。目前，民众必要的出行是能够保障的，重点物资的运输是能够保障的，民众生活物资也是优先保障的。李克强总理近日亲赴武汉疫区，还专门前往当地超市考察市场供应和物价情况。许多武汉网友通过社交媒体发布视频，描述他们在“非常时期”的积极生活状态和达观幽默的心态。可以说，目前武汉社会稳定，民众对政府采取的有关防控措施表示充分理解并予以积极配合。当然，武汉民众为疫情防控作出的牺牲是值得尊敬的。

记者：如何确保疫情主要被限制在武汉？除了“封城”，中国政府还采取了哪些措施？

张明大使：中国政府高度重视疫情防控，成立了中央应对疫情工作领导小组，构建了以湖北地区为重点，从中央到地方、全方位、多层次的防控体系，各方面工作正公开、透明、科学、有序进行。一是组织权威专家第一时间开展疾病溯源和技术指导，确定病毒种类和诊治技术方案。二是全力支持武汉的疫情防治工作，从全国各地向湖北省派遣近50支医疗队6000名医务人员进行支援，并调拨大量医疗物资。三是加强疫情的全国防控，目前31个省区市均启动突发公共卫生事件一级响应，对出境游客加强健康申报等措施，严防疫情进一步传播。四是全力救治患者，目前已有200多名患者治愈出院。武汉还将在半月内建成两座专门医院，提供两千多张床位，有效加强集中救治能力。五是加快科研攻关，尽早发现治疗病毒的有效药品和疫苗。六是向民众做好宣传解读，普及疫情防范知识。七是加强疫情防治国际合作，及时向世界卫生组织和各国分享疫情信息。习近平主席分别与法国、德国领导人通了电话，李克强总理也与欧盟委员会主席冯德莱恩通话。欧方赞赏中方及时应对新型冠状病毒感染肺炎疫情，保持公开透明，愿同中方加强卫生合作。

凭借中国政府所采取的强有力措施，凭借中国集中力量办大事的制度优势以及此前应对“非典”、甲型H1N1流感、禽流感、埃博拉病毒等积累的有益经验，凭借新中国成立70年来积累的强大科技物质基础，我们有决心、有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。

记者：中国政府是否会限制其他地区的交通？会是哪些地区？

张明大使：为严控疫情，从1月23日起，武汉市及周边城市相续实施人员进出管控措施。这些措施是根据病毒传染途径特点和疫情发展趋势，经科学评估后审慎作出的决定。我们将根据疫情的不断变化，依法调整和完善有关政策措施，以达到防控目标。

记者：您认为世界卫生组织是否应提高对当前疫情威胁的警戒水平？是否应该宣布国际突发公共卫生事件？

张明大使：中方高度重视同世界卫生组织的合作，欢迎世界卫生组织参与本次疫情防控工作。谭德塞总干事于本周刚刚对中国进行了访问，世卫组织专家也已赴武汉进行实地考察。我注意到世卫组织宣布将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。谭德塞总干事同时也指出，中国采取了超常规的有力措施，在很多方面为应对疫情树立了榜样。世卫组织此举不是对中国没有信心，相反，世卫组织相信中国的疫情一定会得到遏制。但由于病毒的传播还有未知数，世卫组织担忧中国之外的疫情会有恶化，波及公共卫生系统脆弱的国家。他同时强调，没有必要采取限制国际人员流动的措施，不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。接下来，中方将继续本着严肃认真专业的态度，同世卫组织和各国保持密切沟通合作，积极应对疫情，共同维护全球和地区公共卫生安全。

记者：目前报道的感染和死亡人数是否可靠？

张明大使：1月20日起，我们在全国范围内实行新型冠状病毒感染的肺炎病例日报告和零报告制度。21日起，国家卫生健康委每日汇总发布全国各省份确诊病例数据。相关数据每天都在进行实时更新，如实向全国、全球公告。

中方深知准确监测和发布疫情数据对于防控疫情的极端重要性。正如习近平主席所指出，疫情是魔鬼，我们不能让魔鬼藏匿。为了确保数据及时准确发布，我们强化疫情监测报告工作，完善病例发现和报告，切实做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。我们还应用“大数据+网格化”等手段，发动各级基层组织做好疫情信息的收集、报告。结合春节期间人员流动性大的特点，在重点地区人群密集场所开展体温监测，全面抓好排查。

此外，中国政府十分重视对疫情数据监测工作的督促检查，中央指导组派出督查组深入湖北各地，督促检查各地及时准确统计和发布疫情数据，国务院还面向全社会公开征集疫情漏报瞒报问题线索，对有关问题严肃追责。

记者：您如何评估新型冠状病毒的源头？有媒体报道称来自食用蝙蝠。

张明大使：新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，科学家为了探寻源头持续开展研究。中国疾控中心近日检测发现，新型冠状病毒可能来自野生动物。蝙蝠是许多病毒的自然宿主，有研究表明，这次的病毒应属于蝙蝠冠状病毒的新类型，但具体传播途径尚待查明。

记者：您是否掌握目前有多少欧盟成员国公民身在武汉？欧盟成员国提出从武汉撤出人员，需要完成哪些手续？中方将如何应对？

张明大使：欧盟方面应比中国驻欧盟使团更清楚在欧洲公民在武汉人员情况。

中国有句老话叫“人命关天”，这体现的是中华民族传统价值理念。中国政府一直本着对人民生命健康高度负责的态度，重视和关心包括在华外国公民在内的民众健康与安全，依法保障外国公民的正当、合法权益。目前，包括欧盟公民在内的外国人在武汉或其他城市生活和医疗都是有充分保障的。

根据对当前形势冷静、科学评估，中方认为相关国家没有必要大规模撤离本国公民。世卫组织总干事谭德赛也表示，世卫组织并不主张这么做。在这场抗疫斗争中，有句话是适用的：我们唯一值得恐慌的是恐慌本身。控制并战胜疫情最大的对手可能不是病毒，而是恐慌。在当前形势下应保持镇定和理性，没有必要过度反应，尽可以对中国政府防控疫情的能力充满信心。同时，对于个别国家提出的撤离本国公民请求，中方将根据国际惯例，并依照中方有关防疫规定，作出相应安排，提供必要协助和便利。

记者：关于新型冠状病毒的检测、治疗药物和疫苗开发等方面，您有什么信息可以提供？

张明大使：发现疫情后，中方组织专家仅用一周多时间即甄别出病原体为新型冠状病毒，并及时主动同世卫组织和其他国家分享有关病毒基因序列。世卫组织认为此举用时之短是“创纪录的”。在此基础上，各国得以迅速研发诊断试剂，全面提升了及时发现病例的能力。

有关疫苗和药物研发同样是一场与时间的赛跑，目前中国和许多国家的专家已经投入有关工作并取得进展。近日中国国家重点实验室分离出3株病毒毒株，将通过这些毒株培养疫苗株以制备疫苗。中国科学院有关研究所也已筛选出几种能较好抑制这一病毒的药物，具有潜在临床应用价值，这对抑制疫情发展都是好消息。

记者：一个不太适当的问题，此次疫情可能对经济造成什么影响？

张明大使：我相信，中国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会因为一场可防可控的疫情发生改变，中国经济的内生动力、强大韧性和14亿人口的巨大市场潜力也不会因此削弱。疫情可能对金融市场带来短期波动，但近日多名专家也在《金融时报》等媒体撰文认为，从非典到埃博拉，还从来没有一场疫情造成市场趋势长期逆转。我认为对此不必过度担忧。今年中国将全面建成小康社会，我们将继续全面深化改革，进一步扩大开放，推动中欧经贸合作取得新的进展，这些都将为中欧双方的经济发展注入强劲动力。

最后，我愿借此机会，向关心和支持中国抗击疫情的欧洲各界人士表示感谢。自疫情发生以来，中欧双方保持了密切沟通与合作。当前这场疫情防控阻击战进入关键阶段，湖北省抗疫一线对医疗防护物资需求仍然较大，中国驻欧盟使团正同欧方商洽提供采购信息。对欧方表达愿提供支持援助的善意，我们也表示感谢和欢迎。

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