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美国波士顿发现第8名新型冠状病毒感染病人

2020年02月02日06:09  来源：人民网-国际频道
 

人民网华盛顿2月1日电(记者张梦旭) 美国马萨诸塞州公共卫生厅2月1日证实,一名20多岁的波士顿男子被证实感染新型冠状病毒, 美国疾病控制与预防中心1月31日晚将检测结果呈阳性通知了马萨诸塞州和波士顿市卫生部门。目前,全美已经有8例新型冠状病毒确诊病例,另有36个州的约120名疑似患者正在等待检查结果。

据悉，这名男子近日从中国武汉返回马萨诸塞不久，就开始寻求治疗，并一直处于被隔离状态。马萨诸塞州公共卫生专员莫妮卡·巴雷尔博士说:“我们很高兴，这个年轻人正在康复。他就医很及时，马萨诸塞州也一直在为这种新型冠状病毒的可能病例做准备。新型冠状病毒对公众的风险在马萨诸塞州仍然很低。”

就在此前一天，美国疾病控制与预防中心1月31日发布声明，证明美国第7例新型冠状病毒病例。一名加利福尼亚男子此前曾前往中国武汉和上海旅行，1月24日返回美国后发病。根据加州圣塔克拉拉县公共卫生部门的说法，该男子去了当地的诊所和医院，但“病情并未严重到需要住院治疗”，目前这名男子病情稳定，正在家里“自我隔离”。

目前，美国华盛顿州、伊利诺伊州、亚利桑那州、加利福尼亚州和马萨诸塞州共确诊8名新型冠状病毒感染病人，另有36个州的约120名疑似患者正在等待美国疾病控制与预防中心的最终检查结果。

(责编：杨光宇、岳弘彬)
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