新华社北京2月1日电 题：疫情防控，中国公民如何平安出入境？

新华社记者孙奕、成欣、熊丰

当前，全国上下正齐心协力投身新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战。身处海外的中国公民如何平安回国？中国内地居民是否可以正常出入境？在境外的中国公民要注意什么？对此，记者采访了相关部门。

因疫情滞留境外的中国公民如何回国？

外交部“领事直通车”微信公众号2月1日发布消息介绍，1月31日以来，外交部会同有关部门先后协调派出3架包机，从马来西亚沙巴州、泰国曼谷、日本东京等地分别接回滞留国外的湖北籍居民310人。

据介绍，此前，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，不少湖北籍人员因国际航班调整等原因难以回国返家。外交部坚决贯彻党中央工作部署，指导驻有关国家使领馆并协调文旅、民航等主管部门，短时间内组织充足运力，与有关国家政府密切合作，迅速、有序接回我人员。

“连日来，我们从一些国家集中接到公民求助信息，其中大部分是湖北同胞。他们反映因部分国家停飞武汉航班被迫滞留当地，希望尽快返回祖国与家人团聚。我们已紧急协调国内航空公司加派航班，在自愿购票的基础上，从泰国、马来西亚、日本等地接回滞留当地的中国公民。”外交部领事保护中心副主任谢炎村说。

谢炎村告诉记者，为保证大家健康和安全，有关航班配备了医护人员，登机前和整个航程中均采取了相关防疫措施。

举措暖心，民众安心。外交部发言人华春莹1月31日表示，考虑到近日湖北特别是武汉中国公民在海外遇到的实际困难，中国政府决定尽快派民航包机把他们直接接回武汉。

民航局飞行标准司司长朱涛1月30日表示，目前因为疫情原因，市场需求有所下降。部分外国航空公司调减或取消航班，这是市场行为。对于部分旅客因疫情原因滞留境外的情况，民航局持续与国家卫健委、外交部、文化和旅游部等部委以及航空公司驻外机构保持密切联系，组织协调安排航班或包机将有需要的旅客运送回国。

记者从国家移民管理局了解到，为配合做好包机接回滞留海外的湖北同胞任务，国家移民管理局积极与外交部对接，做好相关证件办理、快捷通关等配合保障工作。

中国内地居民出入境是否受影响？

根据疫情防控工作需要和一些国家、地区已针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情实施入境管制措施的情况，为保障中外人员身体健康和生命安全，维护正常出入境秩序，国家移民管理局建议，近期有出国出境计划的内地居民合理确定出行时间，并部署全国海陆空边检机关做好提示指导，避免公民可能造成的不必要损失。

外交部领事司也提醒中国公民留意外方有关疫情防控的入境管制措施，根据自身健康状况合理安排出行，详细了解并遵守目的地国有关入境规定。

据了解，对持有往来港澳台签注、受疫情影响未能在签注有效期内入境港澳台地区的，公安机关出入境管理部门将在疫情解除后，根据持证人意愿免费重新办理相同种类和有效期的签注。

此外，对载运疫情防控物资的交通运输工具，国家移民管理局已部署各口岸出入境边防检查机关开通绿色通道，特事特办，快速高效办理边检通关手续。

在境外的中国公民要注意什么？

为防范新型冠状病毒感染的肺炎疫情传播，部分国家卫生检疫部门会对来自中国的旅客临时实行包括测量体温在内的健康检测措施。如发现体温异常等情况，可能采取隔离观察、入院治疗等措施。

外交部领事司提醒海外中国旅客，如需协助，可及时与中国驻当地使领馆联系，或拨打外交部全球领事保护与服务应急热线。

中国驻外使领馆针对疫情发布防范提示，呼吁在境外旅行的中国公民戴口罩、勤洗手漱口，加强自我防护，如有发热、咳嗽等症状且来自有新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例的省份，或与相关人员有过接触，应迅速前往附近医疗机构就诊。

“外交部12308热线和驻外使领馆领保电话24小时畅通。”谢炎村说，外交部领事保护中心将继续跟踪形势，为中国公民顺利回国做好协助工作。

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