“我对一带一路有了更深刻和真切的理解”——记中国大学生赴阿联酋短期学习调研活动

中国高校师生详细了解阿联酋历史文化、经济社会发展等信息。（西北工业大学供图）

人民网阿联酋沙迦2月1日电（刘刚、路铭扬、周凯）日前，来自中国高校的29名师生来到阿联酋沙迦大学，通过讲座报告、走访实验室、参观博物馆等多种形式交流互动，深入了解阿联酋的历史文化、经济发展、社会结构，以及中阿全面战略伙伴关系发展。

阿联酋沙迦大学执行副校长萨利赫·塔赫尔热烈欢迎中国高校师生来阿交流，他还参加了开闭幕式与部分实践环节，并就双方加强进一步合作进行了探讨。

阿联酋是“一带一路“沿线国家。据介绍，此次赴阿海外社会实践队的师生来自中国西北工业大学，这是他们首次走进阿联酋。

实践队员、马院研究生丁镜学表示，在阿联酋的学习交流实践，让我对“一带一路”倡议有了更深刻和真切的理解。我看到了中阿两国关系美好的发展前景，也真正认识到共商、共建、共享对“一带一路”建设乃至全球经贸合作的重要意义。走出国门看中国、看世界，让自己多了一个维度正确认识世界和中国发展大势，这更坚定了自己的初心与使命，要将个人理想与时代结合、与国际接轨，融入到实现民族复兴的中国梦中。

实践队员、玛丽女王学院学生康博淳说，读万卷书，行万里路。阿联酋之行，让我了解阿联酋的历史、国情和中东局势，以及石油行业的机遇与挑战。实践队员、人文经法学院学生张子婧说，希望未来能成为中阿两国文化交流的使者，把阿联酋的所见所闻分享给更多同学。

西北工业大学团委书记周凯对记者表示，青年是国家的未来，在“一带一路”建设中将扮演越来越重要的角色。通过海外社会实践，拓展了青年学生国际视野，助力青年人干大事业、上大舞台，为培养有家国情怀的领军人才贡献力量。

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