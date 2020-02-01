全球智库报告2019:中国智库国际影响力逐步提升

人民网北京2月1日电（于洋）1月30日，由美国宾夕法尼亚大学“智库研究项目”（TTCSP）研究编写的《全球智库报告2019》在纽约、华盛顿、伦敦、巴黎等全球近150个城市发布。

美国国际战略研究中心（CSIS）和哈德逊研究所总裁兼首席执行官等数十家国际知名智库的负责人以及TTCSP智库研究项目主任詹姆斯麦甘（James G. McGann）参加华盛顿特区举办的发布会活动，就国际合作、知识和政策伙伴关系的重要性以及如何在转型时代应对面临的重大政策挑战等话题进行研讨。

《报告》指出，第四次工业革命已经开始，人工智能(AI)等新兴科技正在改变着世界的政治、经济、社会生活等各个领域，给全球智库发展带来新机遇的同时也带来了新的挑战，这对智库提出了转型要求。

新兴技术既可能有利于革新和增强世界范围的研究工作，亦可能会边缘化智库的作用，智库面临新兴科技带来的挑战或风险有：AI造成的偏见问题会使智库通过数据驱动型研究来改善全球治理的方式受阻；敏感数据处理不当会使智库名誉受损；新兴技术对工作场所和领导能力多样化的需求在增加等。

因此，《报告》建议：智库必须经历一场商业模式的演变，利用好智库的研究成果；智库在利用大数据、机器学习以及其他新兴技术工具进行预测分析的同时必须要兼顾其技术能力、多样性以及偏见意识等方面；要注意存在潜在的“AI歧视 ”下的利益相关群体，保证更多声音被听到；人工智能没有国界，因此智库间需要合作。

《报告》显示，全球智库整体增长，欧洲和北美仍为全球智库最多聚集地，TTCSP全球智库数据库中列出的所有8248家智库中，美国仍以1871家的数量遥遥领先，是全球拥有智库机构最多的国家。印度智库数量为509家，中国有507家，位居第三。中国多家智库入选全球顶级智库分类排名，中国智库国际影响力逐步提升，在 “亚洲大国（中国、印度、日本、韩国）智库百强榜单”中，共有27家中国智库上榜。

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