欧美同学会关于助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的倡议书

欧美同学会（中国留学人员联谊会）

关于助力新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的倡议书

海内外广大留学人员及留学人员工作者：

近日，新型冠状病毒感染的肺炎疫情正在蔓延。党中央、国务院高度重视疫情防控工作，习近平总书记作出重要指示批示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚决打赢疫情防控阻击战。当前，疫情防控形势仍严峻复杂，疫情的发展和民众的安危时刻牵动着包括海内外留学人员在内的广大中华儿女的心！为更好地助力疫情防控工作，保护好人民群众的生命安全和身体健康，欧美同学会（中国留学人员联谊会）向海内外广大留学人员及留学人员工作者倡议如下。

坚定战胜疫情信心。希望广大留学人员及留学人员工作者，进一步提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要指示批示精神上来，积极宣传引导，主动凝聚共识，加强团结带动，坚定打赢疫情防控阻击战的信心和决心。

投身疫情防控工作。希望广大留学人员和留学人员工作者，充分运用国际化视角和经验，紧紧围绕疫情防控的重点难点问题建诤言、献良策，为科学防控、精准施策献计出力；充分运用专业知识和先进技术，积极投身到疫情防控的科技攻关中，加快相关药品研制和成果应用，共同做好疫情防控的科技应对；充分运用所掌握的资源和渠道，从海内外采购、捐赠急需和紧缺的医疗用品，配合做好医疗物资的保障工作。希望医疗卫生战线的留学人员主动投身疫情防控一线，加强病患排查和救治工作，全力保障人民群众生命安全和身体健康。

形成抗击疫情合力。希望广大留学人员和留学人员工作者，以疫情防控大局为重，强化责任担当，严格执行传染病防治规范措施标准，在增强自我防护意识的同时，不信谣、不传谣，积极动员带动周围群众，自觉佩戴口罩，尽量控制外出，最大程度减少疫情传播的可能性，全力配合党和政府做好疫情防控工作，共同筑牢人民群众的健康防线。

让我们携起手来，更加坚定地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，众志成城，团结一心，为夺取疫情防控工作的最后胜利做出新时代留学人员群体的贡献！

欧美同学会（中国留学人员联谊会）

2020年1月30日

(责编：于洋、杨牧)