英国企业家支援武汉“为我的第二故乡加油”

西蒙·霍沃思为武汉加油。（受访者提供）

人民网伦敦1月31日电（记者 强薇）在听闻中国遭受新型冠状病毒感染的肺炎疫情后，西蒙·霍沃思立刻行动了起来。他先是通过微信询问湖北的朋友：武汉是否接受外资捐赠和支援？能为武汉做点什么？随后，西蒙又参与了在剑桥发起的“剑桥与武汉站在一起”募捐活动。

对西蒙来说，武汉就是他的第二故乡。作为一名投资人和企业家，西蒙从2012年起就开始在武汉创业，致力于将英国的先进科技与中国广阔的市场结合起来。每年，西蒙至少四次到访武汉，最多时一年来中国10次。2015年，西蒙被武汉市授予“黄鹤友谊奖”；2017年，他又获得了“中国政府友谊奖”，这也是为外国专家设立的最高奖项。

由于疫情的蔓延，西蒙在武汉的三个业务被叫停了，本计划好的5个英国企业代表团访问武汉的行程也被推迟。西蒙却毫不在意自己的损失，而是想方设法为武汉提供援助。他一边呼吁英国各界向武汉伸出援手，一边向国内的朋友询问所需物品的规格、要求以及清关事项。“剑桥与武汉站在一起”募捐活动计划募集资金5万英镑，其中一半用于购买防护服和口罩，另外的一半用来为在此次“战役”中牺牲的医务人员家属提供援助。记者注意到，在募捐海报最下面，有一行小小的字，写着“支持来自西蒙·霍沃思——武汉最铁的英国粉丝”。

“武汉对我一直非常友好，我在那里也有很多朋友。据我所知，我一个很亲密的朋友已经遭到感染。在这个时候，我别无选择，只能尽一切可能帮助我的朋友。”西蒙对人民网记者表示，“湖北已有多个城市实施了‘封城’，每个城市都面临困难，医院的隔离和防护设备短缺，我们应该为这些城市的人们提供帮助。正是武汉等城市实行了‘封城‘，牺牲了自己的舒适，才没有让病毒得到更进一步的传播。”

西蒙说，他的公司也正在与武汉同济医院密切合作，希望通过生物信息学技术来分析患者数据，创建更快、更有效的诊断方法，特别是开发一种在症状出现之前就能识别携带病毒患者的手段。“如果能够在潜伏期识别患者，那么病情蔓延就能够得到控制。我们希望投入所有能够投入的资源，为中国做出一些贡献。”西蒙说。

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