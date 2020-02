人民网美西1月31日电(记者 邓圩)当地时间1月31日下午,旧金山湾区卫生官员确认,疾病控制与预防中心( the Centers for Disease Control and Prevention)确诊该县一名男子感染上新型冠状病毒。这是全美第七个确诊病例。

圣塔克拉拉县的应对病毒的应急中心( Emergency Operations Center )本周成立,大约20名工作人员在此服务。阿拉米达和旧金山县也启动了应急中心。

据了解,迄今为止加州已经确诊了3起病例,另外两个病例发生在南加州。据了解,旧金山湾区其它地区尚未出现确诊病例报告。其它还有亚利桑那州1例,华盛顿州1例,伊利诺伊州2例。其中伊利诺伊州芝加哥的两起病例患者是伴侣关系,这是美国境内首次人与人之间的传染。

截至周五,在送交CDC实验室的241个疑似病例样本中,除了确诊的病例,已经排除了114例,还有120例样本等待检验。

