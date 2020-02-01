中国派包机从曼谷接回滞留泰国的湖北籍旅客

人民网曼谷1月31日电（记者孙广勇）应外交部的要求，1月31日，民航局派出两架民航加班航班，由厦门航空执飞，分别从泰国曼谷、马来西亚哥打基纳巴卢运送滞留在当地的湖北籍旅客返回武汉。

在泰国曼谷素万纳普机场，当地时间下午16点56分，厦门航空MF8676班机顺利起飞前往武汉，此班包机共载湖北籍旅客76名。工作人员在机场以及飞机上采取了防范措施，所有旅客都经过体检，体温正常，并佩戴口罩。飞行过程中，还有医务人员对乘客进行健康监测。

中国驻泰国使馆参赞兼总领事李春林表示，此次派遣民航包机，把滞留在海外的湖北尤其是武汉的同胞接回家，这充分体现了中国政府为民众排忧解难的负责任态度。使馆在接到国内通知后，立即行动，想方设法联系了希望返回武汉的中国公民。并且连夜与泰国机场管理局、移民局等机构联系，请泰方在飞行许可、人员快速通关、体温检测等各方面提供协助。

能够乘坐祖国的包机返回家园让这些滞留海外的游客十分激动，一位家住武汉的女士哽咽地说：“无论祖国面临什么样的困难，我们都愿意回去，我很爱我们的祖国。想家、想国家，想知道家里的情况怎么样，想知道武汉的情况怎么样。非常感恩祖国接我们回家。”

还有不少乘客对使馆工作人员前往机场一线，为回国的武汉同胞提供全力帮助表示十分感谢。

泰国《民意报》新闻网站表示，除了泰国和马来西亚，中国政府还计划向缅甸、日本、新加坡等国派出包机接中国游客回国，这体现了中国政府对国民的负责任态度，中国政府在疫情严峻时刻关心每一位公民的做法值得赞赏。《即时新闻》网站表示，当中国游客在海外遭遇航班取消以及被拒绝登机后，中国政府做出决定，派包机接中国游客返回国内，这为中国游客提供了切实的帮助，使得他们能够早日返回家园。

有在泰国的中国游客对记者表示，在目前新型冠状病毒疫情严峻的形势下，一些湖北尤其是武汉游客滞留海外，有的是商务考察、有的是旅游观光。如今春节假期已过，部分航班取消，人在海外，进退两难。祖国考虑到湖北特别是武汉公民在海外所遇到的实际困难，派民航包机将中国游客接回祖国，这是对中国公民最大的帮助，感恩祖国！

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