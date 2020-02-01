2020年1月31日晚，人群聚集在英国议会广场庆祝脱欧。白天行摄

人民网伦敦1月31日电（杨波） 格林威治时间2020年1月31日23时整，随着大本钟的敲响，英国正式脱离已经加入了47年的欧盟，此时距离英国公投决定脱欧已经过去三年。英国多地，包括与欧洲大陆隔海相望的多佛白色悬崖、伦敦议会广场和唐宁街10号首相府等举行了庆祝仪式。

据英国广播公司报道，英国首相鲍里斯·约翰逊专门发布了一段视频，称颂“新时代的曙光（到来）”，他早些时候在社交媒体发帖表示“这不是一个结束，而是一个开始”。

虽然英国从现在起已不是欧盟成员，但是在随后开始到年底结束的过渡期内，英国公民并不会感觉到明显变化，因为大多数欧盟法律将继续有效，英国与欧盟成员国之间人员仍然可以自由流动。英国政府也需要在过渡期内与欧盟在商贸等一系列领域进行谈判并争取达成协议。

英国于1973年1月1日加入欧洲经济共同体，并在两年后的全民公投中决定继续留在欧盟。2016年6月，时任首相卡梅伦领导的政府再次发起公投，脱欧派以微弱优势胜出。卡梅伦的继任者特雷莎·梅经过多次尝试未能让议会接受她的脱欧方案。2019年12月，鲍里斯·约翰逊赢得大选，并成功带领英国脱离欧盟。

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