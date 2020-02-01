英国正式脱离欧盟“单飞”(环球热点)

图为1月29日，在比利时布鲁塞尔，欧洲议会全体会议投票通过英国“脱欧”协议。

新华社记者 张 铖摄

拉锯3年多后，英国终于迎来与欧盟说再见的时刻。当地时间1月30日，欧盟理事会投票通过英国“脱欧”协议。格林尼治时间1月31日23:00，英国正式离开欧盟，结束其47年的欧盟成员国身份，并自2月1日起进入为期11个月的“脱欧”过渡期。

在接下来不到1年的时间内，英国与欧盟将就未来关系展开新的谈判。“单飞”之后的英国能否过得更好，又将与欧盟如何相处？“如果把‘脱欧’比作马拉松，英国这下总算是跨过了终点线。但是，摆在面前的，又是一条新的起跑线。”英国广播电台说。

“又是一条新的起跑线”

1月29日，欧洲议会全会以621票赞成、49票反对、13票弃权的结果，通过英国与其他27个欧盟成员国于2019年10月达成的“脱欧”协议。

按照既定程序，在欧洲议会表决通过之后，欧洲理事会于1月30日正式批准英国“脱欧”协议，从而完成欧盟批准“脱欧”协议的所有法律程序。

据悉，在29日欧洲议会全会投票前，议员们展开了激烈辩论，多数人对英国“脱欧”表示遗憾。新加坡《联合早报》报道称，投票结束后，议员们在会场唱起《友谊地久天长》，以此表达对英国离开欧盟的惋惜，并祝福英国与欧盟开始新的友好关系。

为时3年多的英国“脱欧”大戏终于告一段落。2016年6月23日，英国举行公投，选择“脱欧”。次年3月，英国正式通知欧盟启动“脱欧”程序。此后，英国与欧盟围绕“脱欧”协议的谈判一波三折。而在英国国内重重阻碍之下，“脱欧”期限也是一拖再拖。

“目前，无论英国还是欧盟都已被‘脱欧’拖得筋疲力尽，都希望准时走完法律程序，尽快开启英国与欧盟关系的新篇章。”中共中央党校国际战略研究院副教授赵柯对本报记者分析称。

据德国之声报道，接下来，英国将进入为期11个月的“过渡期”。根据“脱欧”协议规定，英国从现在起至2020年12月31日可以与欧盟保持原有的贸易与旅游关系，但双方在过渡期间需继续针对未来关系、贸易协定等事宜展开谈判。

对于英欧双方而言，即将开启的谈判并不轻松。英国广播公司官网打了一个生动的比喻：“世纪离婚并非易事。眼下英国和欧盟双方只不过是同意‘协议离婚’，至于房子、车子、孩子、存款、宠物等等怎么办，还需继续谈。”

“婚离了，往后日子怎么过？”

“婚离了，往后的日子怎么过？相比1月31日完成的‘名义脱欧’，英欧之间经贸等实质关系的后续走向更值得关注。”复旦大学欧洲问题研究中心主任、中国欧洲学会副会长丁纯在接受本报记者采访时分析称，英欧能否在11个月的过渡期内达成协议以避免“硬脱欧”，双方未来在经贸领域是较紧密关系还是较松散关系，这些问题将成为下一阶段的焦点。

英国广播公司官网刊文称，此前已有分析人士警告，围绕英国和欧盟未来贸易关系的谈判将比“脱欧”程序谈判更加艰巨、更加复杂。首先，过渡期内，英国仍将受到欧盟从生产规则到劳工权益等各项现行法规的约束，同时英国将继续留在单一市场、关税同盟内，允许人员自由流动。但是，英国在欧盟机构不再设有代表。这无异于交着会费，但被剥夺了发言权和表决权。其次，围绕即将展开的自由贸易谈判，欧盟委员会主席冯德莱恩曾有暗示，没有劳工、税收、政府补贴等领域的公平竞争环境，英国“不可能获取进入世界最大单一市场最高质量的访问权限”。外界预测，公平将成为谈判中的主导话题。

“英欧双方的后续谈判可能聚焦两个矛盾点：一是欧盟坚持单一市场‘四大自由’的完整性，即保障商品、服务、资本和劳动力的自由流动；而英国此前便对劳动力自由流动及其带来的移民问题抱有疑虑，希望在继续成为欧盟单一市场一员的同时，对劳动力自由流动加以限制。二是英国脱离欧盟之后，为了提振本国经济，可能在经济社会环保等领域的规则制订中放宽标准，这使欧盟担心自身可能面临更大的竞争。”赵柯分析称。

欧盟首席“脱欧”谈判代表米歇尔·巴尼耶此前也表示，欧盟将“永远、永远、永远”不对欧盟单一市场的完整性做出妥协。此外，欧盟担忧英国可能采取更积极的企业补贴政策和更有竞争力的税收制度。

“脱欧”之后将往何处去

“我们会永远爱你们，我们永远不会远去。”在29日的欧洲议会全会投票后，冯德莱恩如是说。欧洲议会议长萨索利也表示，英国虽然离开了欧盟，但仍是欧洲的一部分。

不过，相比恋恋不舍的欧盟，英国似乎更多地沉浸在“单飞”的快乐之中。“对我们的国家来说，这是一个伟大的时刻，是充满希望和机遇的时刻。但我认为，这也是我们充满自信凝聚到一起的时刻。”英国首相约翰逊日前称。

此前，随着“脱欧”进程的推进，英国政府曾提出“全球英国”的外交理念，旨在脱离欧盟之后维护并加强英国作为全球大国的地位。不过，分析普遍认为，无论是在即将开启的对欧谈判中，还是未来真正“单飞”之后，英国将面临多重挑战，要想实现“全球英国”目标，依旧离不开与欧盟的密切合作。

丁纯认为，因为“脱欧”而打开的英国社会撕裂的“潘多拉魔盒”，恐怕难以随“名义脱欧”而关上，相反可能在2020年乃至更长时间内成为牵扯英国政府精力的麻烦。“首先，英国各地区间的矛盾可能激化。其次，‘脱欧’和英国大选所造成的种族撕裂难以弥合。此外，‘脱欧’带来的经济创伤需要相当长时间的愈合。英国要完成真正的‘脱欧’，仍遥遥无期。”

“‘脱欧’之后，英国无法再对欧盟事务发挥决定性影响，其国际影响力肯定会有所下降。”赵柯指出，对此，英国的政治精英们早有清晰认识，因而多次强调，英国离开欧盟，但不会离开欧洲。“未来，在外交、军事安全等领域，英国会继续与欧盟加强协调，甚至更多参与欧洲的军事安全建设，借此重新找回自己在欧洲的影响力，进而寻求更大的全球影响力。”

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