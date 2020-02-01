世卫组织对中国控制疫情的能力充满信心

中国政府采取了非同寻常的措施来遏制疫情扩散，值得称赞。

如果不是中国政府的努力，以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到了更多的病例，甚至可能是死亡。

中国始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播，体现的不仅是对本国人民生命健康的高度负责，更是对全球疾病防控的大力支持。

毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。

——世界卫生组织总干事谭德塞

当地时间1月30日晚，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦举行新闻发布会，说明新型冠状病毒感染肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。谭德塞强调，世卫组织不赞成甚至反对对中国采取旅行或贸易禁令。

专家分析，将新型冠状病毒感染肺炎疫情认定为国际关注的公共卫生紧急事件主要着眼于快速消除疫情，防止病毒向医疗条件较为薄弱的国家和地区扩散。

“世卫组织不建议限制贸易和人员流动”

谭德塞在新闻发布会上表示，为了配合将新型冠状病毒感染肺炎疫情确定为国际关注的突发公共卫生事件，国际卫生组织发布7条建议。在这7条建议的第一条中，谭德塞特别强调：“没有理由采取不必要的措施干扰国际旅行和贸易。世卫组织不建议限制贸易和人员流动。”世卫组织呼吁所有国家执行以证据为基础、始终如一的决定。

就“不建议限制贸易和人员流动”，世卫组织紧急委员会主席迪迪埃·乌桑进一步解释称：“世卫组织不建议采取拒绝发放签证、关闭边境、限制健康人员旅行等措施，出台相关措施必须要有科学依据，世卫组织建议有关国家和地区重新考虑这些限制措施。”

谭德塞表示，注意到一些航空公司采取了暂时停飞某些直航班次等措施，“这不是世卫组织推荐的政策。疫情发生后，一些航线乘客大幅减少，航空公司可能出于商业利益采取此类措施”。

世卫组织建议的其他措施建议包括，支持卫生系统较弱的国家；加快疫苗、治疗和诊断技术的发展；打击谣言和错误信息的传播；审查防备计划，找出差距并评估在识别、隔离和护理病例以及防止传播等方面所需的资源；与世卫组织和世界分享数据、知识和经验；所有国家本着团结与合作的精神共同努力等。

世界卫生组织发言人在接受本报记者采访时重申：“根据现有的信息，世界卫生组织不推荐任何限制贸易和人员流动的措施，鼓励相关国家和地区根据《国际卫生条例》做好卫生防疫工作。”

“世卫组织将可以协调组织更多国际援助”

比利时荷语区鲁汶大学微生物、免疫和器官移植学院院长马克·范·兰斯特是欧洲权威医学科学家，并长期担任比利时跨部门疫情管理协调小组组长。目前他领导的团队正在进行新型冠状病毒相关研究。兰斯特在接受本报记者采访时说：“将新型冠状病毒感染肺炎疫情列为国际关注的突发公共卫生事件后，世卫组织将可以协调组织更多国际援助，共同抗击疫情，比如可以同中方协商组织派遣国际医疗专家组，筹措更多医疗物资等。”

世界卫生组织发言人表示，国际专家组将尽早赴中国与中国专家携手，就病毒传播和疫情暴发开展更多相关研究。

根据《国际卫生条例》规定的程序，世界卫生组织总干事根据紧急委员会的建议，最终决定是否宣布疫情为国际关注的突发公共卫生事件。同时《国际卫生条例》还规定，在本国领土上发生事件的缔约国可向总干事提出国际关注的突发公共卫生事件已经结束和（或）建议撤销临时建议，并可就此向突发事件委员会陈诉意见。

兰斯特说：“发布国际关注的突发公共卫生事件，是世卫组织根据疫情传播情况的常规做法。从疫情防控的角度看，这有助于提高政府、公众和相关人士的意识，为消除疫情提供条件。”兰斯特举例说：“在2009年，美国甲型H1N1流感疫情实质上就是被列为国际关注的突发公共卫生事件。2016年世卫组织宣布巴西寨卡病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件，但是巴西甚至在当年举办了奥运会，夏天到来时，巴西的疫情已经大大缓解。相信新型冠状病毒感染肺炎疫情也会很快得到遏制。”

兰斯特表示，目前国际媒体的多数报道对世卫组织的决定作出积极评价，“这显示出，世卫组织这一决定产生的负面影响有限，也显示出人们对疫情有了更加客观、科学的认识，民众科学素养提高对卫生防疫十分重要。”

值得注意的是，世界卫生组织在新闻发布会上多次强调，世卫组织当前最为担忧的是病毒向医疗条件较为薄弱的国家和地区扩散的潜在风险。谭德塞说，目前疫情还在发展，需要做更多研究，特别是卫生系统脆弱的国家要加强疫情应对，这是宣布疫情为突发公共卫生事件的主要原因。这也是从全球卫生安全出发，实现以证据为基础的科学理性冷静应对的必要举措，有助于其他国家采取科学合理适度的防疫措施。

“中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆”

谭德塞在记者会上再次高度赞赏中国抗击疫情的努力，表示对中国取得抗击疫情的成功非常有信心。

谭德塞高度评价中国抗击疫情的努力，认为中国的行动为国际社会树立了榜样，为遏制疫情在中国之外传播作出了巨大贡献。“如果不是政府的努力，以及他们在保护本国人民和世界人民方面取得的进展，我们现在可能已经在中国以外看到了更多的病例，甚至可能是死亡。中国始终坚持公开透明原则，及时发布信息，快速识别病毒并分享基因序列，采取果断有力措施控制疫情传播。毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。”

谭德塞说：“世卫组织继续对中国控制疫情的能力充满信心。我毫不怀疑中国对透明度和保护世界人民的承诺。”

谭德塞还在新闻发布会上向中国抗击疫情一线的工作人员表达慰问：“我也向成千上万勇敢的卫生专业人员和所有第一线应急人员表示深切的敬意和感谢，他们在春节期间全天候工作，救治病人，挽救生命，控制疫情。”

兰斯特也认为，中国采取的延长假期、居家隔离、集中救治等措施都是非常有效的，“有一些措施对控制疫情非常有帮助，但是需要强大的执行力，这一点只有在中国能实现”。兰斯特分析，世卫组织高度评价中国抗击疫情的努力，同时把国际关注的突发公共卫生事件框架下的疫情防控重点放在医疗卫生体制脆弱的国家，“我认为这个判断是对的，中国抗击疫情措施有力，世卫组织对中国有信心，我对中国也充满信心”。

（本报布鲁塞尔1月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月01日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)