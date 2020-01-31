外交部发言人就美方在中方抗击疫情时发表不友善言论答记者问

人民网北京1月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹31日就美方在中方抗击疫情时发表不友善言论回答记者提问。

问：当前，中国正在全力抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情，美国一些官员却不时发表对华不友善的言论。美商务部长称，疫情有助于部分就业岗位流回美国。还有美方官员影射中国在应对疫情问题上与美国不合作。今天，美国国务院发布公告，将对中国的旅行警告提高至同伊拉克、阿富汗一样的最高级别。美国务卿甚至继续恶毒攻击中国的国家制度。中方对此有何评论？

答：当前，中国人民正在全力抗击疫情。中国政府本着公开透明、负责任的态度及时向包括美国在内的国际社会发布信息，分享数据。患难见真情，许多国家都以不同方式表达对中国抗击疫情的支持和帮助。相比之下，美方的言行既不符合事实，更不合时宜。世界卫生组织呼吁各国避免采取旅行限制，但话音未落，美国就反其道而行之，带了一个很不好的头，实在太不厚道。

艰难困苦，玉汝于成。中华民族是厚德载物、自强不息的民族。我们坚信，有中国共产党的坚强领导，有中国特色社会主义制度的巨大优势，有国际社会的大力支持，伟大的中国人民团结一心，众志成城，一定能战胜疫情，一定能战胜前进道路上的一切艰难险阻，一定能实现中华民族伟大复兴。

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