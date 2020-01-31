综合消息：国际人士对中国疫情防控力度印象深刻

新华社北京1月31日电 综合新华社驻外记者报道：目前中国正在积极防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情。连日来，一些国际人士表示，中国的疫情防控力度令人印象深刻，他们对中国战胜疫情充满信心。

斯里兰卡海军司令德席尔瓦30日向新华社记者表示，“我向中国致敬！”中国在近期将建造成两所用来与新型冠状病毒威胁作斗争的高等级医院，这为全世界树立了一个榜样。

在陪同世界卫生组织总干事谭德塞结束对中国的访问后，世卫组织西太平洋区域主任葛西健29日在个人社交媒体推特上发文说，通常在传染病暴发期，政府决策是相当复杂和困难的，因为需要权衡控制疫情干预措施的效果和其对社会环境产生的潜在影响，特别是在疫情尚不明朗的情况下，“而中国迄今作出的决策清楚表明，中方把控制疫情当作当务之急”。

非洲疾控中心主任约翰·肯格松28日在非盟总部表示，中国在疫情防控方面所作努力“令人印象深刻”。中国在全国范围内建立了较完善的疾病防控体系，不仅积极应对疫情，还一直向世界通报有关疫情的最新信息。非方将和中方密切合作，准备好应对任何可能在非洲大陆发生的传染病疫情。

中日韩三国合作秘书处秘书长道上尚史29日表示，他坚信在中国政府的有力措施和国际社会的积极支援下，中国人民一定能尽快重新恢复健康、安宁的生活。

巴基斯坦负责国家卫生服务的总理特别助理扎法尔·米尔扎29日在伊斯兰堡举行的记者会上说：“每一个人都对中国官方采取的非凡举措表示感激。这些是公共卫生史上最具勇气、最为重大的举措。这些举措阻断了病毒的传播，在很大程度上保障了全球民众的生命安全。”

斯里兰卡-中国友好协会主席古纳蒂拉克28日发表声明说，中国应对疫情的有效性给人留下深刻印象，相信中国能够战胜新型冠状病毒带来的威胁。中国领导人对于保护所有人的生命极其认真。为战胜新型冠状病毒，中国正采取有效措施，如迅速建立用来隔离和治疗病人的卫生设施、加强病毒研究等。

巴西里约热内卢圣玛丽亚医院医生若昂·吉马朗伊斯在接受新华社记者采访时说，中国政府反应非常迅速，采取的各项措施都是“正确和符合逻辑的”。中国在几乎创纪录的时间内在武汉新建两所医院，专门收治此次的肺炎患者，让他感到“不可思议”。

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